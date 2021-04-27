中国“十四五”开局稳健，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长18.3%，创下自1992年公布季度GDP增长数据以来的最高水平。这一亮眼的经济成绩单受到国际社会广泛关注。外国媒体和接受本报记者采访的专家学者均表示，中国今年一季度经济大幅增长反映了中国经济的韧性和持续发展势头，为全球经济复苏注入强劲动力。

“生产活动已回归正常轨道”

法新社报道，由于中国政府实施了严格的疫情防控措施，中国经济迅速恢复。强劲的零售支出、工业活动，以及好于预期的出口，都使中国成为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体。“随着生活基本恢复正常，2021年一季度中国零售业猛增，各主要行业均在复苏。”

韩国《中央日报》报道，基于出口增加、经济复苏面不断扩大，以及去年一季度基数较低等影响，中国今年一季度经济增长率大幅反弹，创下了近30年来的最高值。“这也意味着中国的生产活动已回归正常轨道”。沙特阿拉伯《祖国报》专栏作家贾迈勒认为，经济快速增长，“证明了中国克服危机的能力，为世界经济复苏提供样本”。

一季度中国进出口和外资数据均实现了“开门红”：货物贸易进出口总值比去年同期增长29.2%；新设外商投资企业数量同比增长47.8%，实际使用外资金额同比增长39.9%。“从这些数据可以看出，中国的外资、消费和贸易全面向好。特别是随着中国持续推进更高水平对外开放、稳定和扩大利用外资、扎实推进共建‘一带一路’，外贸展现了强大韧性和蓬勃活力。”巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多认为，保持国内循环畅通稳定，同时高质量对接国际循环，为构建新发展格局提供有力支撑。这不但有利于中国人民，也会帮助其他国家经济发展。

“中国经济取得的成绩非同寻常，是中国特色社会主义制度优势的体现。”巴西经济学家埃利亚斯·雅布尔表示，中国亮眼经济增长成绩的取得，依靠的是经济转型和推动高质量发展。“中国利用各类政策性金融工具，避免了在经济复苏进程中产生泡沫和金融风险。中国经济在‘十四五’时期将更绿色、健康和可持续。”

“国内消费有望成为主要增长动力”

一季度，中国全国社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%。中国消费市场的进一步复苏引发国际社会热议。英国《金融时报》报道，中国经济大幅增长得益于工业生产和出口，以及复苏的国内消费。预计家庭消费今年将在拉动经济增长方面发挥更大作用。美国康奈尔大学国际贸易政策教授埃斯瓦尔·普拉萨德表示，一季度的数据“清楚地证明了中国经济的韧性和动力”。

南非独立传媒网站报道指出，国内消费需求回升、进出口持续增长，以及今年农历新年期间中国人民响应“就地过年”号召，各行各业加速运转等因素，都强有力提振了中国经济。

荷兰国际集团网站发表分析文章说，数据显示，中国经济正处于复苏轨道，零售业持续表现良好，餐饮业已恢复到疫情前水平，铁路基础设施加速发展，技术研发增长强劲。“这些增长趋势将在未来持续推动中国经济增长”。报道预计：“中国国内消费将继续成为经济的稳定器，数字基础设施投资将成为未来增长的支柱之一”。

英国路透社报道，由于国内外市场需求的增加以及中国政府对小微企业的持续支持，中国经济在一季度加快复苏。“中国经济的反弹受到出口和消费稳定复苏的拉动，工厂竞相完成海外订单，消费者重返餐馆、购物中心和汽车经销商门店。”报道引述摩根资产管理全球市场策略师的分析称：“今年（中国经济活动）将可能继续回归常态，且国内消费有望成为主要增长动力。”

“中国经济复苏给世界带来信心”

国际货币基金组织（IMF）日前发布《世界经济展望报告》，预测2021年全球经济将增长6%，并进一步上调中国增速。IMF总裁格奥尔基耶娃表示，从现在到2026年，中国对全球GDP增长的平均贡献率将超过1/4。

“中国经济复苏给世界带来信心。中国政府提出推动高质量共建‘一带一路’，实施促进贸易投资自由化便利化等扩大开放的举措，都有力支持了全球经济复苏。”南非政府高级顾问韦斯利·道格拉斯认为，中国将继续成为拉动全球贸易和经济复苏的重要引擎。

韩国中国经营研究所所长朴胜赞表示：“中国现在有能力追求创新驱动、更加平衡包容、更加绿色开放的发展。有很多迹象表明，中国经济正从高速增长转向高质量增长，这对亚洲和世界都大有裨益。”

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究院研究中心主任戴维·蒙亚埃注意到，创新已成为中国经济发展的新引擎，“中国不断为企业搭建创新赋能平台，经济发展更具活力”。他希望有越来越多中国科技企业来到非洲，为本地市场带来新产品和新技术，“在后疫情时代更好帮助非洲经济复苏”。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴关注到，中国坚持创新驱动发展，正在推动制造业从“制造”走向“智造”，推动数字经济高质量发展。

巴西知名杂志《请看》报道，中国一季度经济数据对巴西经济来说是“积极信号”。“中国是巴西最大的贸易伙伴，随着中国经济加快复苏，对大豆、铁矿石等商品的需求也十分强劲。”菲格雷多表示：“中国是包括巴西在内的拉美经济体最重要的贸易伙伴之一。中国经济健康稳定发展，为拉美国家摆脱当前困境提供了重要动力。”

（本报北京、布鲁塞尔、首尔、里约热内卢、开罗、约翰内斯堡4月26日电 记者俞懿春、方莹馨、马菲、李晓骁、周輖、李滢嫣）

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 03 版）

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