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中国赴黎巴嫩维和多功能工兵分队通过年度防卫能力评估

2021年04月27日05:07 | 来源：新华社
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　　新华社贝鲁特4月26日电（丁文栋 刘攀）中国第19批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队26日顺利通过联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）2021年度防卫能力评估。

　　防卫能力评估是联合国对维和部队防卫能力状况进行的年度例行检验评估，也为各国维和部队防卫能力建设的经费预算提供关键参考。

　　本次评估在黎巴嫩南部辛尼亚村的中国维和部队营地进行，联黎部队司令部12名评估组官员通过听取简报、查阅软件资料、现场查看、口头提问等方式，结合联合国通用标准进行逐一对比、打钩确认。

　　经过近4个小时的严格检查，评估组对分队精良的武器装备、精细的文件资料、过硬的专业能力和严密的防卫设施给予好评。在参照联合国评估标准交换意见后，评估组一致认定中国赴黎维和多功能工兵分队通过2021年度防卫能力评估。

　　担任评估组领队的联黎部队司令部战斗工程处处长张亚坤说，中国多功能工兵分队严格落实各项防卫措施、符合标准规范，部队防卫能力处于良好运行状态，营区的安保安全和防火防暴等各项措施完善完备。

(责编：郝江震、白宇)

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