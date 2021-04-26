新华社东京4月26日电（记者华义）据日本广播协会电视台统计，截至当地时间26日18时（北京时间17时），日本当天新增新冠死亡病例35例，累计死亡超过1万例，达10012例。

据该电视台统计，日本累计死亡病例于1月23日超过5000例，也就是说日本半数死亡病例发生在最近3个月，去年12月以来的死亡病例超过7800例，占死亡病例总数的约80%。

该电视台统计显示，截至26日18时，日本当天新增新冠确诊病例3318例，累计确诊571670例。

东京都、大阪府、京都府、兵库县4地25日再次进入紧急状态，政府要求紧急状态期间大型商业设施停业、餐厅停业或缩短营业时间、体育比赛等大型活动原则上不能有现场观众等。这已是新冠疫情下日本政府第3次宣布紧急状态。虽然政府呼吁民众尽量避免外出，企业等将居家办公人员比例提高到70%，但26日东京站、大阪站等区域人流量与上周一相比只下降了3%至10%。

据日本厚生劳动省统计，截至23日，日本共完成约271万剂新冠疫苗的接种工作，其中约88万人完成两剂接种。

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