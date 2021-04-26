人民网北京4月26日电 （记者俞懿春、朱玥颖、谢佳宁）联合国系统驻华协调员常启德26日在出席“中国国际发展合作成就展”开幕式时，高度评价中国对外援助和国际发展合作成就。他在致辞中说，尽管新冠肺炎疫情给国际合作带来了压力，但中国与其他国家团结一致，坚持多边主义，共同应对这一全球挑战。

常启德表示，在过去的一年里，中国在减缓新冠肺炎病毒的传播方面为全世界树立了榜样。与此同时，从承诺将新冠肺炎疫苗作为全球公共产品，到宣布在两年内提供20亿美元国际援助支持受疫情影响的国家，再到支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，与联合国世界粮食计划署合作在广州设立全球人道主义应急仓库和枢纽，中国重申了其对多边主义原则的坚定信念。

常启德在非洲亲眼见证了共建“一带一路”以及中国其他基础设施援助项目对当地社区产生的积极影响。根据世界银行的研究报告，“一带一路”倡议将帮助相关国家约760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。“这有可能改变全球贫困格局，特别是改变非洲的贫困格局。”常启德表示，联合国愿同中方继续加强国际发展合作，共同落实2030年可持续发展目标。

此次成就展由国家国际发展合作署主办，集中展示了中国1950年以来开展对外援助和国际发展合作取得的成就。70年来，中国已向160多个发展中国家提供各种类型的援助，实施了数千个成套和物资援助项目，开展了上万个技术合作和人力资源开发合作项目，为发展中国家共培训各类人员40多万人次。

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