新华社北京4月26日电 题：切尔诺贝利之殇的当代警示

新华社记者

35年前的4月26日，苏联切尔诺贝利核电站4号机组突然爆炸，大量强放射性物质泄漏，酿成人类和平利用核能史上最严重的事故之一。35年后的今天，切尔诺贝利核事故之殇带来的警示依然发人深省。

切尔诺贝利之殇警示人们，核泄漏事故是全人类的灾难，和平安全利用核能关乎全人类福祉，容不得一丝懈怠。切尔诺贝利核事故直接污染核电站周围6万多平方公里土地，320多万人受到核辐射侵害。监测核辐射水平、清理土壤中的污染物、为受辐射人群提供康复治疗……事故善后工作旷日持久、代价高昂。令人痛心的是，切尔诺贝利核事故发生25年后，日本福岛核电站再次发生特大核事故，核污染阴云挥之不去。

切尔诺贝利之殇警示人们，及时妥善处理核泄漏事故，是相关方应尽之责，逃避推诿是对全人类极其不负责任之举。

福岛核电站发生泄漏事故后，日方未及时采取妥善措施，导致核燃料继续向土层深处渗漏；东京电力公司屡屡隐瞒、虚报和篡改相关信息；日本政府在没有穷尽安全处置手段的情况下，不与周边国家及国际机构充分协商，一意孤行决定排放核污染水入海，将本该自身承担的责任转嫁给全人类，损人害己，后患无穷。

切尔诺贝利之殇警示人们，要看清西方舆论场的“双标”底色，警惕一些西方国家和媒体编制谎言混淆视听。

在日方排放决定遭到国内外强烈质疑和批评之际，美国却为日本公开“点赞”，一些西方媒体或保持沉默或淡化处理。以谎言掩埋真相，用自私转嫁危机，如此“双标”，既掩盖不了事实，更难以消除核污染对生态环境的巨大威胁。

“在切尔诺贝利，人类把自己赶出了大地。”一名法国漫画家结束切尔诺贝利之旅后，曾在作品中这样感叹。35年后，面对日本决定把福岛核污染水排入海洋的阴影，人类是否应当从历史悲剧中汲取教训？愿切尔诺贝利之殇不再重演，愿人类以担当和勇气，守护我们唯一的地球家园。

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