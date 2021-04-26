人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

日本学术会议推荐人选要求政府公开拒绝任命理由

2021年04月26日19:24 | 来源：新华网
小字号

新华社东京4月26日电（记者姜俏梅）遭日本首相菅义伟拒绝任命日本学术会议会员的6名学者26日向内阁府递交申请，要求内阁府及内阁官房公开个人信息，公布拒绝任命的理由。

去年10月，日本学界顶级机构日本学术会议提交了105名换届会员推荐名单，菅义伟任命了99人，拒绝任命6名曾反对安倍政府修宪及通过新安保法的学者。这是日本首相首次拒绝任命日本学术会议推荐人选。日本学术会议一直要求菅义伟任命这6名推荐人选，说明拒绝理由，但政府方面并未回应。

早稻田大学教授冈田正则和东京慈惠医科大学教授小泽隆一26日前往内阁府递交个人信息公开申请，其余4人则通过邮寄方式提交个人信息公开申请，以防政府以涉个人信息为由拒绝公开记录文件。此外，逾千名法学者及律师团体同日也向政府申请公开信息。

冈田和小泽当天在东京召开的记者会上说，菅义伟拒绝任命且不给任何说明是违法行为。他们表示，日本政府出于政治立场加以干涉，严重践踏了日本学术会议的独立性。

日本内阁官房长官加藤胜信此前表示，内阁府保存着有关学术会议会员任命事宜的内部磋商记录。但截至目前菅义伟和加藤始终避而不谈拒绝任命的理由。

日本学术会议成立于1949年，号称“学者国会”，它作为独立于政府之外的特别学术机构负责提供政策建议等，其经费来自政府预算。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部