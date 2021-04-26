新华社东京4月26日电（记者姜俏梅）遭日本首相菅义伟拒绝任命日本学术会议会员的6名学者26日向内阁府递交申请，要求内阁府及内阁官房公开个人信息，公布拒绝任命的理由。

去年10月，日本学界顶级机构日本学术会议提交了105名换届会员推荐名单，菅义伟任命了99人，拒绝任命6名曾反对安倍政府修宪及通过新安保法的学者。这是日本首相首次拒绝任命日本学术会议推荐人选。日本学术会议一直要求菅义伟任命这6名推荐人选，说明拒绝理由，但政府方面并未回应。

早稻田大学教授冈田正则和东京慈惠医科大学教授小泽隆一26日前往内阁府递交个人信息公开申请，其余4人则通过邮寄方式提交个人信息公开申请，以防政府以涉个人信息为由拒绝公开记录文件。此外，逾千名法学者及律师团体同日也向政府申请公开信息。

冈田和小泽当天在东京召开的记者会上说，菅义伟拒绝任命且不给任何说明是违法行为。他们表示，日本政府出于政治立场加以干涉，严重践踏了日本学术会议的独立性。

日本内阁官房长官加藤胜信此前表示，内阁府保存着有关学术会议会员任命事宜的内部磋商记录。但截至目前菅义伟和加藤始终避而不谈拒绝任命的理由。

日本学术会议成立于1949年，号称“学者国会”，它作为独立于政府之外的特别学术机构负责提供政策建议等，其经费来自政府预算。

(责编：赵欣悦、杨光宇)