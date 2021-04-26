新华社耶路撒冷4月26日电（记者尚昊）以色列国防部26日说，由于近日巴勒斯坦加沙地带不断向以色列境内发射火箭弹，从即日起以方将“完全关闭”加沙地带捕鱼区，直至另行通知。

以色列国防军同日发表声明说，25日夜至26日凌晨，加沙地带向以色列发射了5枚火箭弹，其中两枚被以色列“铁穹”防御系统拦截。

自23日以来，以色列与加沙边境地带紧张局势有所升级，加沙地带武装人员向以色列发射了40余枚火箭弹。作为回应，以军轰炸了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）位于加沙地带的军事目标。以色列国防部长甘茨24日发表声明说，如果加沙地带继续向以色列发射火箭弹，加沙地带“将受到严重打击”。

渔业是加沙地带巴勒斯坦人主要经济来源之一。根据巴以双方上世纪90年代签订的《奥斯陆协议》，加沙地带渔民可以在距海岸线20海里的海域内捕鱼，但以方时常以安全原因关闭或缩减加沙地带捕鱼区。

哈马斯2007年夺取加沙地带实际控制权后，以色列开始对加沙地带实施全面封锁，严格控制人员和物资进出。逾10年的封锁导致加沙地带经济状况和社会民生不断恶化。

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