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记者观察：科技创新合作正在成为中非关系发展的新亮点

2021年04月26日18:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡4月26日电 （记者王磊、韦冬泽）近年来，在“一带一路”倡议和中非合作论坛框架下，中非科技创新合作发展迅速，正在成为中非关系发展新亮点。

政府间科技创新合作持续走强

2017年5月14日，国家主席习近平在北京出席"一带一路"国际合作高峰论坛时提出，中国愿同各国加强创新合作，启动"一带一路"科技创新行动计划，开展科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移4项行动。

2018年，中非论坛确定的八大行动中有6项与科技创新密切相关。截至2020年底，中国与138个国家签署共建“一带一路”合作文件，其中非洲有46个国家，占签约国总数的三分之一。

据中国驻南非使馆沈龙公参介绍，中国科技部与南非、埃及等非洲国家开展了大量政府间科技合作。2018年9月，首个中南政府间联合研究中心矿产资源开发利用联合研究中心，在南非矿业技术研究所和北京矿冶科技集团分别揭牌，并于2019年入选首批国家“一带一路”联合实验室。第二个政府间联合研究中心林业联合研究中心正在积极筹建中。

2020年12月，作为南非科学论坛重要活动之一，西安高新区联才工坊孵化器与豪登省国际创新园完成“中南科技园跨境孵化器”线上签约，标志着中南科技园合作取得实质性进展。

2021年4月7日，在驻南非使馆科技处组织协调下，中国科技部、南非科学创新部成功联合举办“中南联合研究中心建设运行经验线上交流会”。南非科学创新部杜特伊特副总司长表示，此次线上交流体现了中南科技创新合作的重要性和多样性，下一步将加强与中方沟通，共同挖掘合作潜力、开拓合作领域、提升合作层次。

中国企业的广泛参与为中非科技创新合作带来活力

目前，很多中国科技公司都在争相进入非洲。在南非的150多家中资企业中，科技企业占了近三分之一，如华为、中兴、海康威视、大华、华大基因、四达时代、金风、龙源等。截至2020年，整个非洲大陆的中资企业超过1万家，其中90%是民营企业。近半数在非中国企业为当地市场带来了新产品或者新服务，超过三分之一的企业带来了新技术。特别是在电信、手机、新能源等领域推动了非洲国家经济社会发展。

今年3月26日，肯尼亚电信运营商Safaricom在内罗毕和肯尼亚西部主要城市中心启动了5G服务的商业试用，华为是技术合作伙伴之一。肯尼亚信息和技术部内阁秘书乔·穆切鲁称赞这一活动具有里程碑意义，巩固了肯尼亚在该地区和世界创新领域的领先地位。“ 5G技术将为肯尼亚数以百万计的人们带来更高的互联网速度和功能，为新一代的创新者和企业家奠定坚实的基础。”

在非洲，中国科技产品最明显的比较优势是价格，物美价廉的科技产品非常适合非洲市场。在肯尼亚的内罗毕，中国手机品牌Tecno（深圳传音控股有限公司所属）、Oppo和Huawei的名字遍布全城的广告牌。总部位于深圳的手机制造商——传音控股（Transsion）和付费电视订阅公司——四达时代（Startimes）在非洲找到了商机。此外，小米的红米手机已开始大举进攻非洲市场，联想也在努力开拓非洲市场，Oppo则与肯尼亚最大的移动服务提供商Safaricom合作推广其产品。

3月底，国内知名视频平台爱奇艺的国际版也正式进军埃及市场，平台上线内容超过3000条，为新用户提供为期一个月的免费试用，会员计划从4.14美元开始，远低于当地其他视频平台的会员价格。

拥有全球最大在线非洲音乐曲库的在线流媒体播放应用Boomplay也来自中国企业。2017年，传音控股与网易成立合资公司传易。Boomplay作为双方战略合作的一部分，由传易旗下全资子公司传易音乐科技（深圳）有限公司进行具体运营并独立发展。截至2020年9月，Boomplay已经拥有超过6200万激活用户，曲库规模超4000万。

驻内罗毕的美国记者亚历山德里亚·威廉姆斯非常关注中国科技企业在非洲的发展。她说来自中国的TikTok（抖音海外版）、Boomplay深受非洲年轻人的喜爱，非洲许多国家网民的平均年龄在19.7岁甚至更低，而年轻人群正是这类科技媒体类应用的忠实拥趸，为他们在非洲的用户增长和发展提供了丰沃的土壤。同时，这些中国科技企业也为非洲用户带来了丰富和高性价比的内容，与非洲市场和用户实现了双赢。

中非科技创新合作前景光明

2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，给世界经济带来严重冲击。2020年6月18日，习近平主席向“一带一路”国际合作高级别视频会议书面致辞表示，“我们愿同合作伙伴一道，把‘一带一路’打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。通过高质量共建‘一带一路’，携手推动构建人类命运共同体。”

数字产业化、产业数字化让生产生活悄然蝶变，共建数字丝绸之路成为经济复苏的新引擎。世界贸易组织预计，到2030年数字技术将促进全球贸易量每年增长1.8%—2%。中国将与包含非洲国家在内的“一带一路”沿线国家深化大数据、互联网、人工智能、云计算、跨境电商等领域合作，加快制造业、农业、服务业的数字化、网络化、智能化，共享数字经济发展机遇，助力沿线国家数字化转型。这必将为中国科技企业进入非洲带来新的更大机遇。

未来，中国科技企业有可能在非洲快速发展的数字经济、绿色经济、低碳经济及有巨大需求的农业科技、卫生科技、金融科技、移动支付、电子商务、电子物流、数字娱乐等领域找到更多的发展商机。

南非总统拉马福萨在2018年7月出席中南科学家高级别对话会开幕式致辞中，对近年来南中科技创新合作成果丰硕感到欣喜，对两国通过科技创新推动增长的决心和双方的合作潜力感到鼓舞。感谢中方致力于帮助非洲发展，并致力于在中非合作论坛框架内推动非中科技创新合作。

中国驻非盟使团团长、大使刘豫锡说，中国和非洲将在疫苗研发、复工复产、稳经济、保民生等领域继续深化合作，致力于实现可持续发展。在中非合作论坛成立20周年之际，中国与非方共同抓住新业态、新模式带来的机遇，加快非洲数字经济发展，拓展在数字化和信息通信领域特别是远程医疗、远程教育、5G、大数据等领域交流合作，实现后疫情时代共同发展，筑牢中非命运共同体。 

(责编：于洋、刘慧)

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