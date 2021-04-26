新华社布达佩斯4月26日电 通讯：中医药助力匈牙利抗击新冠疫情

新华社记者袁亮

“新冠疫情暴发以来，我们把中医门诊放到‘云端’，安排大夫24小时值班，为的就是在疫情这个特殊时期，第一时间满足患者在中医药方面的需求。中医这扇‘永不关闭的窗口’让匈牙利乃至中东欧地区民众增强了战胜疫情的信心。”中东欧中医药学会会长、匈牙利岐黄中医药中心负责人陈震日前对记者说。

匈牙利岐黄中医药中心接诊的患者不仅来自匈牙利，还包括其他中东欧国家，甚至远至中东地区。陈震说：“据我们初步统计，一年多来匈牙利岐黄中医药中心通过‘云端’已接诊了5000至6000名新冠患者。”

陈震还是匈牙利东方国药集团董事长，该集团在匈牙利首都布达佩斯拥有一家符合欧盟标准的中药制药厂。他表示，中药抗疫的受欢迎度，在当地中药需求量猛增中可见一斑。疫情期间，他们制药厂加班加点，生产的与治疗新冠肺炎有关的中药已销售近千万包。

在匈牙利疫情暴发初期，当地华人中医师在首都布达佩斯“煮大锅中药”，免费为当地民众及华人提供增强免疫力的汤药。在布达佩斯唐人街的一些餐厅，匈牙利东方国药集团免费提供“化湿防瘟饮”，帮助人们增强免疫力。

中医药之所以能在匈牙利抗击疫情中发挥独特作用，是因为早在疫情暴发之前匈牙利民众就对中医药广泛认可。近年来，中医药的疗效日益得到国际社会认可和接受，中医药文化在匈牙利的影响力也不断增强。2015年，匈牙利人力资源部颁布了有关中医药行医从业人员资格认定等相关规定，为中医在匈牙利合法行医奠定了法律基础。

2019年10月11日，匈牙利举办了首个“世界中医药日”庆祝活动，来自中国和中东欧国家的百余名中医药专家及中医爱好者出席。匈牙利人力资源部国务秘书雷特瓦里·本采在活动上致辞说，中医药是世界人民的共同财富，是人类文明的结晶。

同年11月，第十六届世界中医药大会暨“一带一路”中医药学术交流活动在匈牙利首都布达佩斯举行，来自30多个国家和地区的近800名中医药行业代表与会，就中医药传承与创新、中医人才培养等问题展开交流。此次大会进一步提升了中医药文化在匈牙利的影响力。

匈牙利前总理迈杰希·彼得充分肯定中医药在抗击新冠疫情中发挥的作用。他说：“中医药能帮助人们解决问题，因为它能因人而异进行针对性治疗。中西医结合能帮助患者摆脱病痛，抗击新冠疫情。”

“中医药本来就已在匈牙利扎下了根，有良好的群众基础。经过此次疫情，构建人类卫生健康共同体意义更加凸显，希望以此为契机加大中医药国际交流，擦亮中医药的‘国家名片’，为人类健康带来更大福祉。”陈震说。

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