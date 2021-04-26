新华社河内4月26日电（记者黄硕 蒋声雄）4月26日上午，越共中央总书记阮富仲、越南国家主席阮春福分别在河内会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。

阮富仲说，越方始终铭记和珍视中国在越南革命、争取民族独立和社会主义建设中给予的宝贵支持。双方要把老一代领导人缔造的“同志加兄弟”的传统友谊传承好、维护好。中国抗击疫情和经济发展取得巨大成就，国际地位不断提升，越方表示衷心祝贺。当前越中两军交流广泛深入、务实合作不断推进，一定要继续把两军关系发展好，为两国关系发展增添动力。双方要在彼此信任和尊重的基础上，通过友好协商妥善处理南海问题，避免这一问题影响两国关系大局。

阮春福说，越中是山水相连的友好邻邦，在社会主义建设实践中都取得了巨大成就。两党两国两军保持经常性沟通，达成广泛共识，推动双边关系不断发展。越方坚定奉行一个中国政策，反对任何势力干涉中国内政，也将警惕和坚决抵制任何破坏越中关系的图谋，永远不会跟着其他国家反对中国。越中要更加紧密地团结起来，共同推进社会主义事业的兴旺发展。

魏凤和说，中越都是共产党领导的社会主义国家，山水相连、文化相通、利益契合，是具有战略意义的命运共同体。在争取民族独立、抗击帝国主义的斗争中，中越结下深厚情谊，这次我们专程前往河内嘉林烈士陵园祭扫中国援越抗法抗美烈士墓，就是要缅怀烈士、铭记历史、弘扬中越友谊。面对疫情，两国紧密团结、守望相助，都创造了经济发展和抗击疫情的奇迹，彰显了共产党领导和社会主义制度的优越性，双方要落实好两国领导人达成的重要共识，加强战略沟通，增进政治互信，深化军事合作，推动中越全面战略合作伙伴关系行稳致远。在南海问题上，中越要着眼大局和长远，管控好分歧矛盾，谋划好海上合作，坚决抵制域外大国插手搅局，共同维护南海的和平安宁。

25日下午，魏凤和还与越南国防部长潘文江举行会谈，见证签署《中国国防部和越南国防部关于在国际军事合作领域建立“兄弟单位”关系的谅解备忘录》。

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