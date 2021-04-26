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中国对上合组织国家贸易指数发布

2021年04月26日17:32 | 来源：新华网
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新华社青岛4月26日电（记者张武岳、张旭东）海关总署26日在2021上海合作组织国际投资贸易博览会上发布中国对上合组织国家贸易指数（以下简称“上合贸易指数”）。该指数通过对贸易情况进行量化评价，可直观展示发展水平和发展前景。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，该指数从贸易规模、发展速度、贸易质量和贸易主体4个维度，建立科学客观、具有上合特色的指标体系，是中国与上合国家贸易往来的“晴雨表”和“风向标”。

记者了解到，上合贸易指数通过对上合组织国家贸易发展情况进行量化评价，可直观展示当前中国对上合组织成员国进出口贸易发展水平和未来发展前景，为各级政府制定对上合组织国家贸易发展政策提供科学决策依据，同时为中国企业对上合组织国家企业之间的贸易提供市场方案和产品对策。

近年来，我国与上合组织成员国间贸易往来日渐密切，对上合组织成员国的进出口总值由2001年的171.4亿美元增长至2020年的2448.5亿美元，年均增长率达15%。据海关统计，今年一季度，我国对上合组织成员国进出口4572.4亿元，同比增长19.2%。

26日，2021上海合作组织国际投资贸易博览会暨上海合作组织地方经贸合作青岛论坛在山东青岛胶州市开幕，包括30个国家76名使节在内的众多海内外嘉宾与会，共话合作、共谋发展。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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