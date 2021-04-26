新华社悉尼4月26日电（郝亚琳 刘诗月）澳大利亚一项研究发现，从婴儿期就置身于暴力等家庭紧张亲密关系下的儿童，比一般孩子更容易出现语言能力受损、情感和行为困难等问题。相关论文已发表在《英国医学杂志》上。

心理学上亲密关系主要指伴侣之间和谐融洽的关系。澳大利亚默多克儿童研究所的研究人员，对墨尔本6家妇产医院的1507名初产妇和她们的第一个孩子进行了研究，其中四分之一的人在孩子出生后的头十年间经历过家庭亲密关系紧张甚至是家庭暴力。

研究人员发现，那些从出生后就面对紧张的家庭亲密关系的孩子，在10岁时出现精神疾病、情感和行为困难、语言能力受损的可能性是一般孩子的两倍，也更容易出现哮喘和睡眠问题。

研究还发现，如果孩子遭遇紧张的家庭亲密关系是在5岁之前，除了可能患上哮喘和语言能力受损之外，他们到10岁时健康的其他方面并不会受到太大影响，这凸显出尽早干预亲密关系的重要性。

参与研究的默多克儿童研究所教授斯蒂芬妮·布朗表示，这一研究表明家庭亲密关系紧张带给孩子的心理负担有多么沉重。女性和儿童是最易受家庭亲密关系紧张影响的，这不仅仅局限于暴力行为，还有心理控制和压迫，特别是儿童，他们会持续地感到恐惧或焦虑。

她认为，新冠疫情使得不少家庭压力变大，更易造成亲密关系紧张，儿童健康和社会服务机构应当意识到亲密关系紧张对儿童身心健康带来的影响，为遭遇这一问题的女性和儿童提供支持和帮助。

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