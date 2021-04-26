人民网罗马4月25日电 （记者叶琦）近日，马耳他中国文化中心特邀陈氏太极拳传人王战军与马耳他太极练习者云端连线，共庆“世界太极日”。马耳他大学孔子学院、第16期中国援马耳他医疗队以及马耳他武术协会、杨氏太极拳俱乐部、马耳他武术学校、合气道俱乐部等当地太极和武术培训机构共襄盛举。

马耳他中国文化中心主任杨晓龙表示，去年疫情初发，马耳他第一次在线庆祝“世界太极日”；今年疫情虽然还在，但已经看到隧道出口的光芒；我们一起练习太极，倡导科学健身理念，追求更有意义的精神生活。

马耳他青年、休闲和志愿者组织国会秘书克利夫顿·格里马专门为活动录制视频致辞。他称赞马耳他中他国文化中心这些年来为马耳他民众分享了许多中国优秀传统文化，太极培训和“世界太极日”的庆祝活动尤为引人关注。他表示，在线传播方式让更多人足不出户就能感知这种有益身心、博大精深的文化，衷心希望两国在各个领域继续保持和深化友好交流合作。

自2007年以来，马耳他中国文化中心积极推广中国太极，开展太极培训，举办“世界太极日”庆祝活动，加强与当地已有武术太极机构的合作与交流，越来越多的马耳他人爱上了太极，也让太极文化传承本土化成为了趋势。

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