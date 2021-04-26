新华社伊斯兰堡4月26日电（记者李浩）巴基斯坦卫生部26日发布的疫情数据显示，25日新增新冠确诊病例4825例，累计确诊800452例；新增死亡70例，累计死亡17187例；新增治愈4234例，累计治愈694046例。

数据显示，巴累计确诊病例从3月11日超60万例到4月6日超70万例历时26天，从超70万例增至超80万例仅历时19天。

目前，第三波新冠疫情仍在巴基斯坦快速蔓延，新冠检测阳性率、单日新增确诊病例数和现有重症病例数近来均大幅升高，导致医疗系统，尤其是医用氧气供应，承受巨大压力。

为防控疫情，巴政府持续推进新冠疫苗接种并不断收紧防疫措施，包括关闭新冠检测阳性率超过5%地区的教育机构等。

巴总理伊姆兰·汗23日发表全国电视讲话，呼吁民众严格遵守包括佩戴口罩在内的防疫措施。他说，巴政府已决定在确保公众遵守防疫措施方面寻求军方帮助。

伊姆兰·汗说，“封城”会对巴经济活动和贫困民众生活造成冲击，但如果疫情进一步恶化，巴政府将不得不对疫情严重的城市实施封锁。

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