人民网东京4月26日电（吴颖、李沐航）东京奥运会七人制橄榄球测试赛日前在东京体育场举行，备战奥运会的日本男、女国家队候补选手参加了测试。这是东京奥组委举行的第一场公开测试赛。

东京奥运会七人制橄榄球测试赛日前在东京体育场举行。人民网 李沐航摄

东京奥组委主席桥本圣子与副主席远藤利明等官员在看台上观看了测试赛。测试赛主要针对赛程、体育场天气、物流、信息管理等各种比赛流程进行了实地测试。东京体育场启用于2000年，是一座位于东京都调布市的多功能体育场，看台可容纳观众近50000人。

志愿者戴着一次性手套对球进行消毒。 人民网 李沐航摄

测试赛采取机器人车运送球的防疫措施。 人民网 李沐航摄

日本国内持续恶化的疫情给如何在这种形势下兼顾防疫和比赛带来了挑战。当天测试赛只对媒体开放，记者进入赛场前提交了能够体现赛前一周体温和健康状况的记录表。场地内采取了测体温、消毒、机器人车运送球、志愿者对长椅和球进行除菌等措施，确保人员安全及比赛能够顺利举行。

东京奥组委运营负责人森泰夫在赛后表示，日本曾于2019年成功举办了橄榄球世界杯，工作人员拥有丰富的赛事经验。

受新冠疫情影响，延期一年举行的东京奥运会测试赛从4月起陆续开启。作为首个测试项目的残奥会轮椅橄榄球测试赛（非公开测试）已分别于4月3日、4日在东京国立代代木竞技场举办，东京奥组委今后还将陆续组织展开田径、游泳、马拉松等项目的测试。据悉，东京奥运会正式的测试赛将于5月1日开始举行，中国男、女排国家队计划届时赴东京参加东京奥运会的相关测试赛。此外，5月1日至6日，国际泳联世界杯跳水赛暨奥运会预选赛也将举行。

备战奥运会的日本国家女队候补选手日前参加了测试。 人民网 李沐航摄

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