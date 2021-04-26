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疫情成印度经济复苏最大挑战

2021年04月26日15:17 | 来源：新华网
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　　新华社孟买4月26日电 题：疫情成印度经济复苏最大挑战

　　新华社记者张亚东

　　国际货币基金组织本月初发布《世界经济展望报告》，将今年印度经济增速预期提高至12.5%。如今，正在恶化的新一波新冠疫情给这一乐观前景蒙上了阴影。

　　印度单日新增新冠确诊病例近期连创新高。印度卫生部25日公布的数据显示，较前一日新增确诊病例349691例，连续4天单日新增病例超过30万例。

　　分析人士认为，疫情已成为印度经济持续复苏的最大挑战，其负面冲击主要体现在三个方面。

　　一是抑制经济活动。印度央行22日公布的货币政策会议纪要显示，多名货币政策委员会成员认为疫情将给经济复苏带来更大不确定性。他们表示，经济复苏的可持续性取决于疫情防控，而当前疫情及各类封锁措施必然影响经济活动。

　　印度计量经济学研究所创始人舒巴达·拉奥认为，无论印度是否强化封锁措施，疫情都会冲击对经济复苏至关重要的消费者信心，服务业所受冲击尤其明显。

　　二是加剧复苏失衡。不少专家认为，印度经济复苏正呈现“K”型特征，即大公司快速壮大、中小微企业持续萎缩，分化日益明显，而新一波疫情正加剧这种不平衡。

　　印度中小微企业员工总数达1.1亿，是仅次于农业的第二大就业部门，贡献了国内生产总值的30%和出口的40%。第二波疫情正带来新的封锁，时间越长，中小微企业损失就越大。

　　印度零售协会负责人库玛·拉贾戈帕兰说，今年年初，印度零售业已恢复至疫情前的60%至70%，但此后随着疫情迅速恶化，零售业又急剧下跌。

　　印度央行前官员杜武里·苏巴拉奥指出，复苏失衡将影响印度经济长期前景。

　　三是挤压政策空间。印度先前动用大量财政和货币政策工具应对第一波疫情冲击，当前政策空间已捉襟见肘。

　　彭博社25日报道，今年以来，印度政府为刺激经济而发行的债务规模将近1620亿美元，央行已将基准利率维持在历史低位，只能依靠非常规政策工具维持借贷成本稳定。如果需要更多资金应对第二波疫情，印度可能被迫发行更多债务，给国债收益率的稳定性带来压力。

　　考虑到疫情恶化，印度部分机构已下调本财年经济增长预期。据彭博社报道，本月印度股市在亚洲地区表现最差，本币卢比持续贬值，成为近一个月亚洲最弱势的货币。

(责编：崔越、刘洁妍)

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