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欧盟拟今夏接待已接种疫苗美国旅客

2021年04月26日15:15 | 来源：新华社
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新华社北京4月26日电（记者包雪琳）欧洲联盟成员国打算今年夏季允许已经接种新冠疫苗的美国旅客入境。

欧盟委员会主席冯德莱恩25日接受美国《纽约时报》采访时说，欧盟成员国将“无条件”允许已接种疫苗的美国旅客入境。“在我看来，使用已获欧洲药品管理局批准疫苗的美国人……将能够自由出行，到欧盟（国家）旅行。”

三种在美国使用的新冠疫苗已获欧洲药管局批准投入紧急使用，分别是美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的疫苗、美国莫德纳公司研发的疫苗以及美国强生公司旗下杨森制药有限公司研发的疫苗。

冯德莱恩没有提及何时以及如何重启跨境旅行，说这取决于疫情。“美国疫情正在好转，欧盟地区疫情同样趋向好转。”

据《纽约时报》报道，这项新规定有望今年夏天执行。

据法新社报道，冯德莱恩的说法意味着欧盟政策出现重大变化。欧盟成员国正在商讨引入“疫苗护照”，以确定开放边界和恢复旅游业的相关标准。

为防控疫情，欧盟去年关闭外部边界，成员国之间同样实行边境管控举措。

(责编：崔越、刘洁妍)

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