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专访：中国在亚洲和全球经济复苏中发挥重要作用——访IMF中国事务主管黑尔格·贝格尔

2021年04月26日14:52 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿4月25日电　专访：中国在亚洲和全球经济复苏中发挥重要作用——访IMF中国事务主管黑尔格·贝格尔

　　新华社记者熊茂伶 高攀 檀易晓

　　国际货币基金组织（IMF）亚太部助理主任、中国事务主管黑尔格·贝格尔日前接受新华社记者视频专访时表示，鉴于中国经济在全球经济中的分量以及中国经济复苏的溢出效应，中国在亚洲和全球经济复苏中发挥着重要作用。

　　贝格尔说，过去十年，中国几乎贡献了全球经济三分之一的增长量，其经济快速增长意味着需求上升、进口量增加，大宗商品出口国会从中获益。由于亚洲经济体贸易联系更加紧密，从中国增长中获益最多的是亚洲国家和地区。

　　贝格尔对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签署给予积极评价。他表示，亚太地区生产日益一体化，RCEP将助推这一趋势。

　　根据IMF最新预测，今年亚洲经济预计将增长7.6%，但增长预期存在巨大不确定性。下行风险包括疫苗推广受阻、疫苗应对新变种的效力存疑、疫情反复及外部环境变化等。IMF预测显示，今年中国经济增速预期为8.4%，比1月预测值上调0.3个百分点。

　　贝格尔说，中国经济增长预期上调主要基于出口前景改善，一是新冠疫情持续，对疫情防控相关的产品需求上升，二是发达经济体复苏前景好于预期。

　　根据IMF的基准假设，今年中国个人消费正赶上其他领域。贝格尔说，从短期政策和长期政策考虑，都应确保个人消费的继续复苏。

　　回顾疫情一年多来的政策应对，贝格尔称，中国从早期果断采取行动遏制疫情，到推出诸多措施减轻危机对经济的影响，再转向宏观政策支持经济复苏，这三步走是“成功秘诀”，也是应对疫情的重要经验。

　　贝格尔提醒，危机尚未结束，疫苗推广仍是中国和其他国家的重要任务。他说，中国的疫苗接种速度正在加快，将助力经济复苏，尤其是推动消费复苏。IMF支持并欢迎中国帮助推动全球加快疫苗接种进程。

　　贝格尔还赞赏中国做出的力争2060年前实现碳中和的承诺。他说，这是一个宏伟、重要、明确的目标，如果得以实现，将为全球应对气候变化做出重要贡献。

(责编：崔越、刘洁妍)

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