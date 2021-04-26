人民网雅加达4月26日电 （记者徐伟）印度尼西亚军方4月25日宣布，此前被证实沉没的印尼海军“南伽拉”号潜艇残骸被搜救人员发现。印尼国民军司令哈迪·贾詹托表示，相关证据表明，沉没的“南伽拉”号内53名艇员全部遇难。印尼总统佐科向这起悲剧事故表示哀悼并向遇难者家属致以慰问。

印尼海军参谋长尤多·马尔戈诺介绍说，搜救现场传回的视频画面显示，“南伽拉”号艇身断为三截，潜艇残骸位于850米深的海底。

“南伽拉”号21日在巴厘岛附近海域进行鱼雷射击演习时失联，印尼军方派遣多艘军舰、飞机和数百人全力展开搜救工作。随后，搜救人员从事发海域附近找到部分属于“南伽拉”号的零件和物品，其中包括鱼雷管矫直机、冷却液管道、潜望镜润滑油、保温海绵等。马尔戈诺24日确认，“南伽拉”号状态由“潜艇失联”升级为“潜艇沉没”。

截至记者发稿时，“南伽拉”号沉没的原因仍在调查中，但马尔戈诺表示，目前可以排除人为失误因素。印尼海军此前曾表示，电力系统故障可能会导致潜艇无法执行紧急程序以重新浮出水面。印尼海军意图打捞潜艇残骸，但尚未公布相关具体行动方案。

据报道，“南伽拉”号是印尼从德国采购的209型柴电攻击潜艇，1977年在德国制造，1981年加入印尼海军服役。这艘潜艇在韩国进行了为期两年的改装升级，并于2012年完成，是印尼海军现役仅有的5艘潜艇之一。过去半个世纪以来，该型潜艇在包括希腊、印度、阿根廷和土耳其等国海军服役，这是印尼首次发生此类潜艇事故。

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