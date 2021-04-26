穆赫辛教授主讲“阿拉伯人为何要从客观视角解读中国文化”线上讲座。开罗中国文化中心供图

人民网开罗4月26日电（记者沈小晓）近日，在第26个“世界读书日”来临之际，为了向埃及民众推介中华文明崇尚读书、尊重知识的传统理念，营造浓厚的阅读氛围，开罗中国文化中心通过线上讲座、图书分享和数字阅读推广等方式举办了2021“世界读书日”主题系列活动。

活动邀请埃及知名学者、翻译家、艾因·夏姆斯大学文学院教授穆赫辛·法尔加尼举办了题为“阿拉伯人为何要从客观视角解读中国文化”的线上讲座。讲座中，穆赫辛教授重点介绍了马坚的阿语译作《论语》、胡扎因的《阿拉伯和远东:希腊-罗马和伊朗-阿拉伯时期的商业和文化关系》、哈迪·阿拉维的《中国经典选集》、福阿迪·西伯尔的《中国智慧》，以及一本题为《中国与印度游记》的佚名阿文经典，概述了从古至今一些阿拉伯学者对中国文化的解读和看法，并通过客观视角解读中国文化，以期让更多人对中国文化产生兴趣。讲座设置了有奖竞答环节，吸引了不少埃及网友的积极参与。

在图书分享活动中，仅一天时间就有120多名埃及网友晒出了他们最近正在阅读的图书，内容涉及哲学、历史、地理、文学等方面，并在线分享了读书心得体会。

本次活动是开罗中国文化中心连续第六年自主创办、独立策划的“世界读书日”主题活动，旨在倡导全民阅读，推介中国优秀传统文化，系列活动将持续至4月30日结束。

(责编：张信凤、刘慧)