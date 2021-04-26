中日韩对接合作发展山东行开幕仪式现场。人民网记者 袁蒙摄

人民网济南4月26日电 （李正、袁蒙）由中国人民对外友好协会与山东省人民政府共同举办的“中日韩对接合作发展山东行”系列活动开幕式25日在济南山东大厦举行。山东省委副书记、省长李干杰、中国人民对外友好协会会长林松添以及日本、韩国驻青岛总领事出席开幕式并致辞。日韩友城和歌山县知事仁坂吉伸、庆尚南道道知事金庆洙通过视频致辞祝贺本次活动顺利举行。

山东省委副书记、省长李干杰致辞。人民网记者 袁蒙摄

李干杰表示，山东与日韩地缘相近、人缘相亲，交流交往源远流长，友好合作成果丰硕。现有5860家日韩企业在鲁投资，累计投资达334.4亿美元；山东与日韩建立了151对友城或友好合作关系。

李干杰对三国进一步深化合作提出四点建议：一是深化产业合作。山东正加快推动新旧动能转换，期待日韩产业抢抓山东产业转型升级机遇。二是扩大经贸往来。近期山东出台了“RCEP先期行动计划”，推出多项政策措施，并将举办日韩进口博览会。三是共建“黄金大通道”。当前山东正加快建设中日韩“海上高速公路”，将共同深化口岸、通关、港口、物流等方面的务实合作。四是密切人文交流。在曲阜建设了“中外青少年交流基地”，筑牢三国友好合作的民意根基。

中国人民对外友好协会会长林松添致辞。人民网记者 袁蒙摄

林松添在致辞中表示，山东是日韩对华投资的高地，与日韩产业协作紧密，贸易往来频繁。中日韩同属儒家文化圈，儒家思想发祥于山东。此次在山东为三国经贸和地方交流合作搭建平台，就是要表达中日韩三国人民团结合作、追求美好生活的共同愿望，发出共同维护亚洲和平稳定与发展繁荣的时代强音。

对于当今世界发展趋势，林松添认为，世界政治经济中心正加速从西向东转移，“东升西降”已成为不可阻挡的历史潮流。“维护好亚洲和平稳定，促进发展繁荣，符合三国人民的共同利益，也是我们共同的责任和担当。”

日本驻青岛总领事井川原贤致辞。人民网记者 袁蒙摄

韩国驻青岛总领事金敬翰致辞。人民网记者 袁蒙摄

日本驻青岛总领事井川原贤在致辞中对此次活动给予了高度评价：“今天中日韩三国友好人士通过线上与线下的方式齐聚一堂，讨论三国对接合作发展的可能性，意义重大。”韩国驻青岛总领事金敬翰表示，明年是中韩建交30周年，也是中日建交50周年，相信这个平台会为促进中日韩三国交流发展提供一个重要机会。

中国人民对外友好协会“中外青少年交流基地”揭牌仪式。人民网记者 袁蒙摄

中日韩对接合作发展山东行重点经贸项目举行签约仪式。人民网记者 袁蒙摄

开幕式结束后举行了中国人民对外友好协会“中外青少年交流基地”揭牌仪式以及重点经贸项目签约仪式。随后进行了山东省重点城市及中日韩机构的主题推介会。

“中日韩对接合作发展山东行”系列活动自4月24日至26日在山东省举办，包括中日韩对接合作发展山东行对话会、地方政府对接会、企业洽谈会等。活动邀请日韩驻华企业、经贸代表处、地方政府代表等齐聚山东对话交流，实地考察山东企业，并亲身体验中国优秀传统文化。

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