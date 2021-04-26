2021年4月21日，驻丹麦大使冯铁在丹麦最重要的时政门户网站——议会（Altinget）上发表题为《中国通过教育和发展消除恐怖主义》的署名文章。全文如下：

一

新疆位于中国西北部，与阿富汗等国接壤，1990年到2016年，恐怖分子在那里制造了数千起血腥暴力恐怖事件，目标直接针对维吾尔族、哈萨克族、汉族和回族等各族人民，使数以千计的无辜群众伤亡。2014年5月22日清晨，鲜血染红了乌鲁木齐市沙依巴克区公园的北街早市，一群恐怖分子驾驶越野车冲撞集市上的人群并引爆炸弹，造成39人死亡、94人重伤。

除新疆之外，恐怖分子还在中国其他地方策划实施暴恐事件。就在乌鲁木齐早市袭击发生前两个月，在中国西南城市昆明的火车站，8名恐怖分子挥舞长刀在人群中肆意追杀，造成31人死亡，141人受伤。

新疆的恐怖分子长期以来通过国际恐怖组织网络前往阿富汗、叙利亚和伊拉克等国，在那里加入“基地”组织和伊斯兰国，获得发动恐怖袭击的经验。经过训练，他们又潜回新疆，大肆传播极端思想，大搞恐怖活动，他们试图先在新疆立住脚跟，将其作为据点，然后与“基地”组织和伊斯兰国沆瀣一气，进一步拓展国际恐怖主义的网络。

“东伊运”是中国新疆等地发生的暴恐事件的罪魁祸首，也是联合国安理会列名的恐怖组织。而美国却于去年宣布不再将“东伊运”定性为恐怖组织。

中国政府致力于根除恐怖主义，新疆设立教育培训中心，就是为了这个目的。学员们在教培中心学习国家的通用语言文字和法律基础知识，并接受职业技能培训，从而能够更好地融入社会，自食其力，还可以挣钱养家。由于不少学员曾被恐怖和极端组织洗脑，教培中心制定了有针对性的去极端化课程，以确保他们不成为恐怖主义和极端思想的牺牲品。我们让学员们明白，恐怖主义残暴不仁、滥杀无辜，毁掉了多少幸福家庭；暴力是死路一条，和平与尊重才是通往光明未来的正途。

在教培中心，学员的人身自由得到依法保障，有事可以请假回家；人格尊严不受侵犯，各民族的风俗习惯和宗教信仰受到尊重，食宿免费，并提供清真食品。

到2019年底，新疆所有教培中心的学员已全部结业，找到了称心的工作，改善了生活质量，过上了幸福生活。

与此同时，中国政府还投入大量资金，促进新疆经济社会发展，这对于保障各族人民包括健康权、受教育权和经济发展权在内的基本人权至关重要。新疆已有300多万人实现脱贫，绝对贫困被彻底消除。近年新疆地区生产总值年均增长7.2%，人均可支配收入年均增长9.1%。

联合国发布的《防止暴力极端主义行动计划》认为，贫困、失业和教育程度低是暴力极端主义的温床，是恐怖组织招募和煽动民众的根源。只有促进教育、发展经济，才能从根本上遏止恐怖主义的滋生。中国在新疆实施的一系列打击恐怖主义的政策措施，完全符合这项《行动计划》和联合国一系列反恐决议的原则和精神。中国在新疆根除恐怖主义，既是保护各族人民的生命财产安全，同时也是为了防止新疆沦为国际恐怖主义基地，危及世界其他国家的安全，这是中国政府高度负责的表现。

中国政府的有关政策措施已见成效，并得到了新疆各族人民的衷心拥护。过去四年，新疆没有发生一起恐怖袭击事件，各族人民和睦相处，安居乐业，共享发展与安宁的生活。

中国的治疆政策也得到了包括阿拉伯国家和伊斯兰合作组织在内的许多国家和国际组织的肯定，在今年的联合国人权理事会会议上，80多个国家明确支持中方在涉疆问题上的立场，发出杂音的只是极少数西方国家。

二

西方对中国污蔑抹黑的宣传战正在不断升级，涉疆问题是他们进行政治操弄的焦点。一些反华智库、学者和政客编造了一系列弥天大谎，妄称新疆的维吾尔族人受到“系统性迫害”，新疆存在“强迫劳动”，更有甚者居然说新疆发生了“种族灭绝”。西方主要媒体公然使用未经验证核实的、甚至是虚假的图像和视频，捏造所谓新疆残酷镇压维吾尔族人的“真相”并大肆传播，社交媒体上关于新疆的假视频和假新闻亦比比皆是。尽管不少所谓“真相”在被揭穿后已被小心地删除，但误导效应已经产生。

这是一场有组织、有协调的妖魔化中国的行动，目的就是破坏新疆的稳定，遏制中国的发展。这些人关心的根本不是维吾尔族人民的福祉，而只是利用涉疆问题来对付中国。他们以为，编造骇人听闻的谎言可以产生巨大的政治杀伤力，可以在国际社会博取支持和同情，拉帮结派形成国际反华阵营。

他们似乎“忘记”了，中国政府对于少数民族有着特殊的保护政策和措施。比如，长期以来，人口政策对包括维吾尔族在内的少数民族更为优待，过去的“一孩政策”从未适用于维吾尔族同胞。40年来，新疆维吾尔族人口实现了翻番。2010年至2018年，维吾尔族人口从1017万增加到1272万，高于新疆其他地区14%的人口增长率，相比之下，汉族人口的增长率只有2%。60年前，维吾尔族人平均寿命仅为30岁，现在则是72岁。

所谓维吾尔族人被“强迫劳动”也纯属无稽之谈。事实是，教培中心的学习培训让更多维吾尔族群众有了更多的就业机会和选择，他们在劳动时间、薪酬标准、社会保险和假期等方面都同中国的其他劳动者享受同样的待遇。在许多维吾尔族群众看来，那些有关“强迫劳动”的喧嚣无异于是在砸他们的饭碗。

新疆棉花的品质世界一流，如果一些西方公司选择相信所谓“强迫劳动”的谎言，拒绝新疆的棉花，那将是他们自己的损失。中国巨大的市场对所有外商开放，我们欢迎外国企业到中国投资兴业，但如果某些外国企业甘愿加入反华活动，那么中国消费者也有权做出自己的选择。显然，这样的结果是不符合双方的利益的。

三

美国前国务卿鲍威尔的办公室主任、前陆军上校劳伦斯·威尔克森曾赤裸裸地宣称，中国新疆有两千万维吾尔族人，正在叙利亚或曾经去过这个国家的维吾尔族人有两万多，如果中央情报局想破坏中国稳定，最好的方法就是在新疆制造动荡，同维吾尔族人一道从内部搞垮中国。威尔克森还说，美国之所以在阿富汗驻军，是因为阿富汗是美国硬实力可能触及“一带一路”的唯一国家。还有研究表明，美国在阿富汗就是确保该地区持续动荡，这是美国遏制中国战略的一部分。值得注意的是，对于美国政治操弄涉疆问题，西方主流媒体大多视而不见或竭力加以淡化。

一些国家以打恐为名，对阿富汗、伊拉克、利比亚和叙利亚狂轰滥炸，对这几国发动的战争造成了数十万平民死亡，无数家庭骨肉离散，难民潮接连不断，难民营激增，甚至有丹麦儿童栖身在叙利亚的难民营中。此外，在关塔那摩基地或其他秘密监狱里，被关押的被俘恐怖分子和涉恐嫌疑人遭受折磨和酷刑。很显然，这些野蛮行径违反了国际法，滋生了更多的仇恨、贫困和恐怖分子。其实，西方一些政客的双手沾满了无辜平民的鲜血，理应谢罪，可现在他们却以“民主”、“自由”和“人权”的捍卫者自居，堂而皇之、大放厥词。

前不久，欧盟和其他几个国家对中国进行制裁，这是不可接受的，中方当然要进行反击。奇怪的是，有的西方人认为欧盟对中国的制裁公正合理，而中方的反制裁毫无道理。这样的逻辑荒谬至极，充分暴露了他们身上仍残存有早该抛弃的西方优越感。

中国不寻求对抗，中欧、中丹之间虽然在不少问题上观点不同，但在反恐等问题上存在共同的利益。我们认为，极端主义和恐怖主义是世界各国人民面临的重大威胁，只有合作、发展、和平才是建设美好世界的必由之路。

(责编：崔越、杨牧)