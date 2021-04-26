人民网济南4月26日电 （袁蒙、李正）由中国人民对外友好协会与山东省人民政府共同主办的“中日韩对接合作发展山东行”开幕仪式25日在济南举行。来自中日韩的友好人士、经贸团体齐聚一堂，就三国关系的发展及地方交流合作进行深入探讨。

4月25日，中国人民对外友好协会会长林松添接受媒体采访。人民网记者 袁蒙摄

山东是距离日韩两国较近的中国省份之一，同时是孔孟之乡，是儒家文化的发祥地。中国人民对外友好协会会长林松添在接受采访时说：“中日韩三国地缘相近、文缘相通，且共同尊崇儒家文化。山东更是日韩对华投资高地，与两国协作紧密，经贸往来频繁。目前，在山东的日韩企业总数近6000家，其投资金额达300多亿美元。另外，山东各地与日韩两国结成了47对友好城市。”他表示，山东不仅拥有中日韩三国共同的精神文化纽带，同时在经贸领域具有坚实的合作基础，最能体现三国命运与共、共同发展的密切关系。

“中日韩对接合作发展山东行”开幕仪式25日在济南举行。人民网记者 袁蒙摄

中日韩三国唇齿相依，但在政治、经济、历史问题以及国民相互认知等方面时有摩擦。对此，林松添表示，邻里间有时也会产生误解和分歧，关键是要秉持“君子和而不同”思想，包容看待彼此差异，以互信代替猜疑，以合作代替对抗。“民间友好是国家关系的重要根基和力量源泉。中日韩三国关系好不好，应该由人民说了算。”他表示，举办“中日韩对接合作发展山东行”活动，就是要发挥民间外交的优势，搭建三国经贸合作、地方往来和人员交流的平台，促进三国的互利共赢。“这次大会让我深切感受到了日韩企业在山东乃至全中国的巨大发展成果，也了解到了中日韩三国各界致力于团结合作、共同发展的心声和诉求。”

林松添表示，期待通过这次活动和交流，让三国人民，特别是企业、地方政府和各界有识之士珍惜共同的机遇，坚定维护亚洲的团结稳定与发展繁荣。

(责编：张信凤、刘慧)