新华社德黑兰4月25日电（记者高文成）伊朗副外长阿拉格希25日说，伊朗不允许伊核谈判沦为“消耗战”。如果伊核协议相关方态度“不够认真”，伊朗将退出谈判。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，阿拉格希当天参加伊朗议会国家安全与外交政策委员会会议，介绍在奥地利首都维也纳举行的伊核协议相关方会议情况。他在会后接受媒体采访时表示，伊核协议相关方会议持续的确切时间无法预测，但伊朗不允许谈判沦为“消耗战”。

他说：“如果伊方认为其他相关方态度不够认真，打算拖延时间或者增设议题，伊朗将退出谈判。”

阿拉格希说，因为谈判涉及议题严肃，需要认真考虑和讨论，伊朗并不急于仓促完成谈判。

阿拉格希再次敦促美国率先解除对伊制裁，并表示伊朗也将在核实制裁解除后完整履约。

为讨论美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方本月初开始在维也纳举行会议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

(责编：崔越、刘洁妍)