人民网曼谷4月26日电 （记者孙广勇）4月26日，由中国中铁十局承建的泰国反贪局办公楼项目第一桩开始钻进，随着旋挖钻机缓缓启动，第一棵桩的钻孔徐徐形成，标志着泰国反贪局新建办公楼项目由前期临建阶段正式转入了实质性主体工程施工阶段。

泰国反贪局新建办公楼是泰国办公系统第一高楼，主楼地下1层，地上32层，建筑高度最高处137米，总建筑面积为94141平方米，该楼是中铁十局在泰国承建的单体面积最大的超高层建筑。办公楼建筑高度为137m，属于超高层，其中大体积混凝土施工、超高层泵送混凝土、超高层钢结构、超高层测量、超高层幕墙、超高层施工设备等对施工的技术要求和安全风险管控都是极大考验。

该项目由中国中铁十局和意大利泰组成的联营体中标，其中中铁十局负责作为主承包商，独立负责项目的实施。

针对近期泰国第三波新冠疫情暴发的实际情况，项目部采取多项措施做好防控：一是立体防控。分别统计中、泰方管理人员数、劳工人数，按照项目部常驻泰籍管理人员和现场队伍劳工“两个层次”落实立体防控措施。二是配齐防护物资。国内外购买并举，确保医用口罩、防护服、消毒液等防疫物资和生活物资充足。三是加强现场检查。安排未接种疫苗人员及时接种。项目以部门为单位隔离办公、错时就餐，减少非必要外出，采取“居家办公”和“视频办公”。项目实施封闭管理，加强外来人员管控，严格进场登记、体温量测等制度。四是完善应急预案。完善可操作的防控预案和应急预案，明确节点流程，提前演练。经过努力，项目部所有工作人员目前实现“零感染”。

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