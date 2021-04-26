人民网西安4月26日电 （苏缨翔）西安大唐不夜城东起慈恩东路，西至慈恩西路，北起大雁塔南广场，南至开元广场，这条约两公里的街区，重现了盛唐景象。

挖掘唐文化，打造独特文化IP

流光溢彩长安城，火树银花不夜天。这是对大唐不夜城最恰当的描述。2019年，“不倒翁小姐姐”走红后，大唐不夜城迅速蹿升为网红景点，引得全国各地游客纷纷打卡。据《2021抖音春节数据报告》显示，大唐不夜城步行街春节期间打卡量位列全国景点榜首。

大唐不夜城的一位工作人员表示：“自2019年‘不倒翁小姐姐’走红后，我们不断挖掘新创意，满足游客的视觉和沉浸式体验的感受。”

2020年，大唐不夜城以“年萃、唐品、民艺”为主题，设计了七大系列文创品，深层次挖掘街区特色及热点IP，已完成包括“不倒翁小姐姐”系列在内的30余款自主开发产品及联名产品的生产及展售。

与此同时，依托街区整体商业化运营，大唐不夜城打造了位于步行街中心位置的主题文创店“遇见·Tang 大唐不夜城潮文创”。主题文创店致力于通过唐文化元素与现当代手工艺的融合，创造传承大唐风韵的艺术商品。现有文创产品品类500余种，如纸雕南狮与彩色斗拱、唐风丝巾等。

2021年春节期间，大唐不夜城运营团队着眼全域，奉献出1场水舞光影秀、4场唐文化主题展演、7组行为艺术、四大音乐舞台以及大型历史展演剧，让街区的内容供给更为丰富。

重现盛唐繁荣，打造西安名片

除了呈现视觉盛宴，大唐不夜城景区还不断尝试新商业形态，打造特色小店模式和商圈，满足游客不同需求。

在大唐不夜城街道的两侧，以唐文化IP为主的特色小店数不胜数，吸引着大量游客。此举背后，是大唐不夜城对小店经济的独特思考。“陕西礼物”秦腔脸谱小店、传统镜糕店、非遗体验馆、有何名唐华服馆、陕拾叁冰淇淋等等，这些小店既满足了游客的新鲜感，又能让其沉浸式体验唐文化。

过去两年，大唐不夜城飞速发展。相关数据显示，2019年，11条步行街总客流量和营业额同比增长22.6%和17%。2019年，大唐不夜城接待市民游客达1.01亿人次，同比增长302.3%。营业收入达112.4亿，同比增长74%。

2020年7月22日，在商务部公布的首批“全国示范步行街”中，大唐不夜城赫然在列，西安也是北方唯一入选城市。

大唐不夜城相关负责人表示：“大唐不夜城始终坚持以唐文化为主题，发展夜经济，同时突出文化，强化内容供给，不断激活、完善融合业态，让它成为西安的名片之一。”

(责编：张信凤、刘慧)