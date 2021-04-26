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【中国有约】走进青岩：一个古朴与人文交相辉映的古镇

2021年04月26日11:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网贵阳4月26日电 （苏缨翔）青岩古镇，位于贵阳市区南29公里处，始建于1378年，至今已有600多年的历史，初为明代屯兵卫戍之地，是中国历史文化名镇，贵州省四大古镇之一。2013年，国务院将茶马古道青岩段公布为全国重点文物保护单位。

古镇店面一家挨着一家，没有奢华的装修，简朴地呈现着浓郁的贵州特色。在古韵悠然的青石板路上，沿途可见热闹茶肆、风雅庭院，静谧小巷、巍峨城楼，古朴厚重的历史文化气息迎面扑来。

贵阳青岩古镇游人如织，人气十足。青岩猪脚、洋芋粑、玫瑰冰粉等随处可见，逛古镇，品美食成为一景。穿汉服，打卡拍照，成为不少游客的喜好。

除了国内的游客，来自国外的游客也对青岩古镇十分感兴趣。来自苏丹的Anwar Adam Hassan Osman兴致勃勃地说：“我来中国已经三年了，这里舒适宜人，风光非常美丽，非常推荐外国友人到这里来旅游。”

来自加纳的Robert Nani走进一家酒馆，感受当地的酒文化，他兴奋地说：“一尝就知道是好酒，特别的辣，味道非常好。”

除此之外，这里还有很多名人故居。周恩来的父亲、邓颖超的母亲、李克农的家属都曾在青岩住过。镇内还有青岩教案遗址、赵状元府第、平刚先生故居等。

(责编：张信凤、刘慧)

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