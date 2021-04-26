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古巴多地民众游行抗议美国封锁

2021年04月26日10:37 | 来源：新华社
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　　新华社哈瓦那4月25日电（记者朱婉君）古巴多地25日举行游行活动，数千名参与民众要求美国解除对古巴近60年的封锁。这是今年以来古巴举行的第二场大规模抗议美国封锁的游行活动。

　　在首都哈瓦那，由近50艘快艇组成的船队当天上午沿着海滨大道行进，快艇上插着古巴国旗，还有“不要封锁”等标语。在中部城市圣克拉拉和东部城市拉斯图纳斯，由汽车、摩托车和自行车等组成的车队当天上午沿着当地主要街道行进，高呼“自由古巴万岁”等口号。

　　游行者迪亚梅拉·洛佩斯告诉记者，美国对古巴长期封锁限制古巴各领域发展，而美国政府故意对封锁影响“轻描淡写”，游行是为了告诉世界“美国对古巴封锁真实存在”。另一名游行者丹尼·里韦罗表示，美国政府近60年来对古巴强加政治压力，古巴民众对此坚决反对。

　　1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国恢复外交关系，但美国并未全面解除对古封锁。2017年，美国再次收紧对古政策。据古巴政府统计，截至2020年3月，美国对古巴近60年封锁已致古巴累计损失超过1444亿美元。

(责编：崔越、刘洁妍)

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