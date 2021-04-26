人民网北京4月26日电 近日，由中华日本学会主办，中国社会科学院日本研究所、南京大学中国南海研究协同创新中心承办，南京大学历史学院协办的中华日本学会2021年年会暨“新冠疫情冲击下的日本与东亚区域形势”学术研讨会在南京大学召开，来自全国各地的百余名专家、学者出席会议。

在开幕式上，南京大学常务副校长谈哲敏指出，在疫情防控的大背景下，共同回顾与研究中日历史，着眼当前亟待破解的时代难题，为两国人民的共同福祉贡献智慧，为两国和平与友好架设文明桥梁，正是本次会议的意义所在。

中华日本学会常务副会长、中国社科院日本研究所所长杨伯江表示，本次年会围绕“新冠疫情冲击下的日本与东亚区域形势”展开讨论，正逢其时、别具意义。新冠疫情给日本、东亚及中日关系带来复杂影响，美国急于修复同盟，谋求对华多边压制，日方涉华消极面上扬。值此地区形势复杂多变、中日关系变数增加的关键时刻，希望各位专家学者着眼长远、把握大局、集思广益、深入探究，为推动日本研究学科发展、促进重大现实问题研究献智献策。

中国外文出版发行事业局原局长、中国翻译协会会长周明伟表示，世界正处于“百年未有之大变局”，中日关系、中美关系、美日关系的重大变化，给国际关系研究带来了新的维度、新的复杂性和新的挑战。他对中日关系研究提出四点建议：一是加强对日本国内政治、经济、社会变化的研究；二是加强对美日关系的研究；三是理性对待日本针对中国的不合理政策，在竞争、对抗、合作关系并存的大国关系中，区别矛盾、区分问题；四是重视中日关系中民间交往的力量。

在主旨演讲环节，中国社科院原副院长武寅，中国亚太学会会长、中国社科院亚太与全球战略研究院院长李向阳，分别做了《“百年未有之大变局”下的中日关系》《后疫情时期亚洲地区全球价值链的重塑及中日合作前景》的演讲。

中华日本学会会长高洪、南京大学南海研究协同创新中心执行主任朱锋、复旦大学日本研究中心主任胡令远、人民中国杂志社总编辑王众一，围绕中日文化交流史、中美日关系、中日跨文化传播等问题做了主题报告。

会议期间，与会代表还参访了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，并举办了“建党百年视域下的中日关系”交流座谈会。

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