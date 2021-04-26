新华社北京4月25日电 4月25日，中共中央总书记、国家主席习近平同老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦就中老建交60周年互致贺电。

习近平在贺电中指出，中老是社会主义友好邻邦和牢不可破的命运共同体。建交60年来，中老始终心意相通、真诚相交，坚持弘扬和践行和平共处五项原则，给两国人民带来了实实在在的福祉，树立了国家间交往的典范，为推动构建人类命运共同体作出了积极贡献。新冠肺炎疫情发生后，中老同舟共济、携手抗疫，生动诠释了患难与共、守望相助的命运共同体精神。

习近平强调，我高度重视中老关系发展，愿同总书记同志一道努力，以落实构建中老命运共同体行动计划为主线，密切高层往来，加强战略沟通，深化务实合作，推动中老命运共同体建设在下一个60年不断迈上新台阶，使两国人民永做好邻居、好朋友、好同志、好伙伴。

通伦在贺电中表示，热烈祝贺以习近平同志为核心的中共中央在推进新时代中国特色社会主义事业中取得的伟大成就，衷心感谢中方为老方抗击疫情、推动经济社会发展提供的宝贵援助和大力支持。老中关系正处于历史最好时期，老方愿同中方深化全面战略合作，扩大各领域友好交往，推动老中命运共同体建设持续发展。

同日，国务院总理李克强同老挝政府总理潘坎也互致贺电。李克强在贺电中说，站在新的历史起点，中方愿同老方巩固政治互信，推进互利共赢合作，办好建交和中老友好年庆祝活动，不断丰富中老命运共同体内涵，为两国全面战略合作注入强大动力。潘坎在贺电中说，老方始终珍视老中友好关系，愿同中方弘扬优良传统，深化务实合作，推动老中命运共同体建设走深走实。

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 01 版）

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