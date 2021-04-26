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中国援助约旦新冠疫苗运抵安曼

2021年04月26日08:27 | 来源：新华社
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　　新华社安曼4月25日电（记者冀泽）中国政府援助约旦的国药集团新冠疫苗25日晚运抵约首都安曼。中国驻约大使陈传东、约旦卫生大臣菲拉斯·哈瓦里等前往机场迎接并出席疫苗交接仪式。

　　陈传东在交接仪式上说，新冠疫情发生以来，中约两国并肩抗疫、守望相助。中方克服困难向约方提供疫苗援助，履行了将疫苗作为全球公共产品的承诺。约方积极参与国药集团新冠疫苗临床试验，率先为难民接种疫苗，在国际抗疫合作中发挥积极作用。中国将继续与约旦加强合作，坚定支持约方抗击疫情和恢复经济，巩固和深化两国战略伙伴关系，共同推动构建人类卫生健康共同体。

　　哈瓦里感谢中国政府和人民向约旦提供包括疫苗在内的抗疫援助和支持。他在接受记者采访时表示，中国疫苗在全球得到广泛使用，证明了其良好的有效性和安全性。他本人也接种了国药集团新冠疫苗，没有不良反应。中国疫苗是约旦抗击疫情的“宝贵财富”，期待两国合作不断加深。

　　约旦于1月13日在全国范围内开展新冠疫苗接种工作，所有在约民众可自愿、免费接种。约旦政府从中国采购的首批国药集团新冠疫苗4月4日运抵安曼。

　　约旦卫生部25日发布的数据显示，该国累计新冠确诊病例702154例，累计死亡病例8615例，累计治愈病例668337例。

(责编：崔越、刘洁妍)

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