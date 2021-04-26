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在泰中国留学生举办“新冠肺炎疫情心理健康辅导讲座”

2021年04月26日08:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷4月25日电 （记者赵益普）由全泰中国学生学者联合会主办、中国驻泰国大使馆支持的“在泰中国留学生新冠肺炎疫情心理健康辅导讲座”24日晚在线举行。中国科学院心理研究所沟通研究中心主任、中国心理学会心理危机干预工作委员会副主任委员王文忠担任活动主讲人，中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英及全泰中国留学生、学者近百人参加活动，覆盖泰国十余所高校。讲座现场反响热烈，留学生们踊跃提问，分享在泰留学生活及心理感受。

在讲座上，留学生们跟随心理专家的讲解，积极踊跃地参与到理论学习，案例分享等互动环节中，通过鲜活的授课方式，更加直观地觉察情绪、了解自我，掌握简单实用的方法解决在新常态下留学生活面临的各种心理问题，提高管理情绪能力。

“此次讲座内容实用性很强，主讲人专业且细心地回答了同学们的问题，化解焦虑，我获得了很好的体验感。”来自曼谷皇家理工大学的钟佳成同学反馈道。其他留学生在留言区纷纷表示，希望多多举办这种活动，更了解自己。

全泰中国学生学者联合会主席刘鑫表示，家庭、学校、社会在青年心理支持体系中相互配合，分工协作，缺一不可。留学生心理健康讲座活动对学校心理健康资源形成了有效的专业补充，为在泰中国留学生心理健康工作送来了“及时雨”。

(责编：张信凤、刘慧)

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