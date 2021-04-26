新华社新德里4月25日电（记者胡晓明）印度近期新冠疫情严重反弹，已连续三天单日新增病例超过30万例。疫情告急之际，受美国疫苗原材料出口禁令影响，印度还面临疫苗生产线停产危机，令抗疫难上加难。

分析人士指出，美国持续叫停疫苗原材料出口是“美国优先”的又一例证，这种做法不仅拖印度抗疫的后腿，也令环环相扣的全球抗疫进程更加艰难缓慢。

“疫苗黑手党”

印度卫生部24日公布的数据显示，新增确诊病例346786例，累计确诊16610481例；新增死亡2624例，累计死亡189544例。这是印度连续第三天新增病例超过30万例，死亡病例连续多日超过2000例。

不少专家认为，加速疫苗接种是缓解危机的有效手段之一。然而，印度在疫苗产能“源头”上遭遇麻烦。去年4月，时任美国总统特朗普动用《国防生产法》，对疫苗生产原材料实施出口管制，该禁令延续至今。印度新冠疫苗生产在很大程度上依赖进口原材料，美国的一纸禁令无异于卡住了印度疫苗生产的“脖子”。有印度媒体报道称，如果美国不提供37种关键原料，印度的疫苗生产线将在几周内停产。

近期印度舆论纷纷谴责美国，有新闻网站甚至称美方这种做法是“疫苗黑手党行为”。印度最大疫苗生产商印度血清研究所首席执行官阿达尔·普纳瓦拉此前在社交媒体上向美国总统拜登喊话，要求美国尽快解除疫苗原材料的出口禁令。

“美国优先”依旧

面对疫苗生产危机，印度官方试图通过外交努力让美国解除出口禁令。印度外交部长苏杰生在社交媒体上发文称，他与美国国务卿布林肯通电话讨论了包括“卫生合作的相关问题”。

不过，印度的努力似乎收效甚微。美国国务院发言人普赖斯日前在记者会上强调，“应该首先为美国人全面接种疫苗”。一名国务院高级官员也直白表示，“拜登政府的首要职责是满足美国人的需要”。

颇具讽刺意味的是，美日印澳四国领导人上月刚刚表示，愿意出资协助印度生产新冠疫苗并分发给其他国家，如今美国却继续限制原材料出口，其做法实际上是在阻碍他国疫苗生产。

日本《每日新闻》不久前撰文指出，拜登政府强调在美国国内实现一定程度的群体免疫后，才会正式启动对外援助。“至少在疫苗分配方面，拜登继承了特朗普的‘美国优先’路线。”

上海国际问题研究院中国与南亚合作研究中心秘书长刘宗义指出，美国禁止向印度出口疫苗原材料将对美印合作带来不利影响，此举也使美日印澳达成的对印疫苗援助计划破产。

连锁反应危险

美国若持续“断供”疫苗生产原材料，不仅增加印度抗疫难度，在连锁反应之下，世界抗疫脚步也势必受阻。

为应对严重疫情，印度政府已宣布将从5月1日起，向全国所有18岁以上成年人开放新冠疫苗接种，届时疫苗需求必然进一步增加。在此背景下，美国是否取消禁令在未来几个月对印度至关重要。

作为世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”最大供应商，印度血清研究所原本承诺向该计划供应至少11亿剂疫苗，其中约1亿剂在5月底前交付。同时，该研究所还承接了为英国、加拿大等国生产阿斯利康等疫苗的订单。而在印度疫情吃紧与美国出口限制因素叠加之下，有多家媒体报道说，印度已经叫停主要疫苗出口，不少疫苗订单也将延迟交付。

印度报纸《商界》24日刊文指出，印度疫情持续时间越长，病毒发生变异并扩散到世界各地的风险就越大。而印度停止疫苗出口，那些原本盼望印度疫苗的国家也或将需要等待更长时间。

普纳瓦拉此前警告说，美国禁止关键原材料出口将阻碍全球疫苗接种工作，“出口禁令实际上等于禁止（生产）疫苗”。

美国智库布鲁金斯学会研究员莎米卡·拉维指出，限制制造疫苗所需原材料的供应将导致全球疫苗生产商推迟疫苗供应，从而错过抗疫时间表。（参与记者：刘品然）

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