新华社北京4月25日电（记者陈丹）印度单日新增新冠确诊病例24日连续第三天创全球最高纪录，医院氧气供应不足导致病人缺氧。

印度24日报告新增346786例确诊病例，累计确诊病例超过1600万；新增死亡病例2624例，累计死亡病例189544例。这是印度连续第三天单日新增确诊病例超过30万例，其中24日新增病例占当天全球新增病例的三分之一以上。

在印度首都新德里和疫情“重灾区”马哈拉施特拉邦等地，医院床位和氧气严重短缺。火葬场不堪重负，痛失亲人的家庭需排队数日才能把亲人遗体火化。

新德里规模较大的巴特拉医院执行理事苏丹舒·班卡塔告诉新德里电视台：“每家医院氧气都快耗尽。”

《印度快报》报道，位于新德里的斋浦尔·戈尔登医院内，由于重症监护室“氧气压力低”，一夜之间至少20名新冠病患死亡。院长巴卢贾说，23日夜间氧气供应延迟7到8小时，医院当晚获得的氧气供应量仅为需求量的40%。

印度国内正在抗击第二波疫情，医院压力持续增加。一些团体或个人发起诉讼，要求政府保障医疗物资供应。印度最高法院上周作出裁决，要求政府出台全国性氧气供应计划并提供新冠治疗基本药物。

印度医院正借助社交媒体请求政府“补氧”。24日早些时候，巴特拉医院报告190名住院病人严重缺氧。数小时后，这家医院获得“补氧”，但只够维持几小时。

印度政府借助特快列车、军用飞机和卡车，加紧把医用氧气运抵各地医院。然而，氧气短缺触发争抢，一些地方官员拦截运氧车，把氧气运往自己所在邦。

印度报业托拉斯23日报道，邻近新德里的哈里亚纳邦一辆运氧车失踪。就在几天前，哈里亚纳邦一名官员批评新德里政府“抢劫”一辆驶经那里的运氧车。

全印度工业气体制造商协会会长萨凯特·蒂库说：“不幸的是，发生许多这类事件，对需要氧气供应的医院造成可怕的影响。”

(责编：崔越、刘洁妍)