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蒙古国累计新冠确诊病例超过3万例

2021年04月26日06:43 | 来源：新华社
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　　新华社乌兰巴托4月25日电（记者阿斯钢　苏力雅）蒙古国卫生部25日通报说，该国过去24小时新增新冠确诊病例1264例，累计确诊超过3万例，达30483例；新增死亡病例4例，累计死亡86例；新增治愈病例658例，累计治愈15403例。

　　数据显示，新冠疫情已蔓延至蒙古国除南戈壁省外的其他20个省和首都乌兰巴托。25日下午，此前未报告过新冠确诊病例的戈壁阿尔泰省政府办公厅通报说，该省发现确诊病例，100多名密切接触者已被隔离观察。

　　数据显示，该国累计新冠确诊病例已接近总人口的1%。随着确诊病例迅速增加，重症、危重患者人数和死亡人数不断上升，收治新冠患者的定点医院超负荷运转。

　　截至目前，蒙古国超过8000名轻症患者在社区医疗机构的指导下居家隔离治疗。相关部门表示，为应对医护人员短缺问题，正在招募一批具备医疗护理知识和技能的志愿者。

　　为遏制新冠疫情进一步蔓延，蒙古国政府23日决定将全民警戒状态延长至5月8日。此外，该国政府计划为18岁及以上人群接种新冠疫苗，该目标人群约有207万人。迄今蒙古国已有超过68万人接种第一剂新冠疫苗，超过21万人接种第二剂疫苗。

(责编：白宇)

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