本报驻哈萨克斯坦记者 周翰博

近期，多家机构上调对中亚地区经济复苏的预测。世界银行将哈萨克斯坦2021年的经济增长预期，由增长2.5%上调至3.2%，并预计明后两年的经济增幅将达到3.5%和4.3%。同时，预计今年乌兹别克斯坦经济将增长4.8%，吉尔吉斯斯坦将增长3.8%。中亚地区其他国家的增长预期也较之前乐观，预计塔吉克斯坦和土库曼斯坦今年的经济增长率将分别达到5.0%和4.6%。

中亚经济形势逐步向好，得益于各国政府持续出台的稳经济、保民生政策措施。

哈萨克斯坦官方数据显示，2020年，政府用于支持经济和救助民生的各项支出总额达到6.3万亿坚戈（约合150亿美元），相当于国内生产总值的9%。去年5月，哈萨克斯坦成立促进经济复苏国家委员会，启动“恢复经济增长一揽子计划”，包括落实“就业路线图”、扩大住房建设规模、调整个人所得税征收制度、加强对工商业的信贷支持、吸引外国投资、依法保护企业权益等举措。在“就业路线图”框架下，哈政府2020年累计实施了约6700个基础设施建设项目，为23.9万余人创造了工作岗位。2021年，该国政府计划在此框架下继续为130万人提供就业帮助，力争将全国失业率降至4.9%。

疫情发生以来，乌兹别克斯坦对能源、农业、建筑、交通、卫生、教育等关键领域进行投资和支持。根据乌经济研究与改革中心的统计，该国的汽车和房地产交易市场率先回暖，汽车销量在2020年8月已恢复到疫情前的水平。今年2月，该国不动产签约数量同比增幅达到19.7%。2021年，乌侨汇收入迅速增加，成为经济复苏的重要推动力。

吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦也纷纷出台一系列经济刺激计划，包括优化营商环境、为企业和个人减免税费、向中小企业提供优惠贷款、稳定重要商品市场价格、开展基础设施建设等。

当前，中亚部分地区出现了新一轮疫情。地区各国在持续做好疫情防控的同时启动并加快了疫苗接种计划，部分国家还积极从中国引进疫苗。

专家指出，中亚地区经济何时能够完全恢复到疫情前水平，特别是服务、贸易等行业的恢复进度，很大程度取决于疫苗接种速度。中亚地区经济复苏总体上仍处在消除疫情影响的初期，多数国家仍面临民众消费能力下降、服务业缺乏活力等长期结构性问题。

（本报努尔苏丹4月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)