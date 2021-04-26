本报驻法国记者 刘玲玲

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疫情防控期间，全球许多博物馆采取了更新馆藏知识工具包、开发数字工具等措施，不断加强数字化建设。数字技术的创新发展为博物馆传播知识、吸引受众创造更多可能性。

为应对疫情影响，全球各大博物馆积极探索创新线上展览形式，持续推进数字化建设，向公众提供安全便捷服务。联合国教科文组织最近发布的报告建议，各国应进一步增加对博物馆的公共财政支持、加强数字能力建设，不断强化博物馆的教育和社会功能。

数字技术丰富线上观展体验

轻点鼠标，一幅接着一幅作品浏览过去，不仅能看到可放大和下载的高清图片，还有详细的作品介绍和延伸阅读内容……法国卢浮宫近期升级了官方网站，进一步优化了公众线上浏览体验，并首次在线展示所有馆藏文物。

卢浮宫网站按照门类和主题将藏品分类，还将展厅文物、出借文物、库房保存文物等48万条记录汇总，支持高级搜索和交互式地图体验，使网友足不出户便能“身临其境”欣赏经典藏品。法国《巴黎人报》报道说，与疫情前相比，卢浮宫网站的访问量从1100万上升至2100万。

从梵蒂冈博物馆的在线360度游览体验，到韩国国立中央博物馆的线上全景展览和语音导览；从阿联酋推出的6个以该国历史文化为主题的沉浸式在线博物馆，到中国国家博物馆联合全球16个国家博物馆开展的馆长在线介绍馆藏珍品活动……全球许多博物馆借助数字化、虚拟现实技术打造更具现场感的在线观展体验，帮助博物馆在疫情期间保持活力与魅力。

日前，欧洲博物馆组织面向全球41个国家和地区的650多家博物馆进行的问卷调查显示，在接受调查的博物馆中，60%增加了数字手段的运用。

位于阿联酋阿布扎比的卢浮宫分馆开设了“东西方骑士精神展”360度“云展馆”，人们在家中便可观赏馆藏艺术品，同时家长和小朋友还可以一起体验互动游戏、手工制作等活动。中国的故宫博物院、国家博物馆也利用虚拟现实技术为观众提供在家看展的机会。

多方探索可持续发展新模式

根据联合国教科文组织的最新报告，受疫情影响，2020年全球有84%的博物馆处于关闭状态，平均闭馆时间达155天，参观人数与2019年相比平均下降70%，收入减少40%到60%。

联合国教科文组织总干事阿祖莱表示，保障公众文化生活、保护多样的人类遗产至关重要，政府应出台强有力的文化政策支持博物馆转型复苏。这意味着政府不仅要维持博物馆正常运营，还要帮助其为未来发展做好准备。疫情防控期间，各国政府和国际机构采取多种措施支持博物馆转型复苏。

联合国教科文组织去年曾召开全球130多位文化部长参加的线上会议，讨论支持文化部门的行动。该组织还与世界各地的博物馆共同组织了多次线上讨论，为博物馆进一步发挥文化和社交功能提出可行性建议。

国际博物馆协会借助其在130多个国家和地区的分支机构开展调研，并编写系列报告，为疫情防控期间博物馆馆藏维护、需要遵守的防疫规则、如何丰富线上展览形式等提供指导。

各国政府在博物馆筹集资金和数字化转型过程中发挥了重要作用。联合国教科文组织的报告显示，全球1/3以上国家的博物馆得到了涵盖支出90%的资金支持，一半以上的博物馆得到了涵盖支出80%的资金支持。这些补贴通常用于与博物馆运行有关的人事费用、一般维护、线上展览活动等。

肯尼亚政府帮助博物馆运用数字化技术提高线上参观体验感。科摩罗为博物馆工作人员提供计算机、数据库创建及数字化收藏等方面的培训课程。在政府支持下，一些暂时无法开放的博物馆通过举办户外或移动展览的方式，为人们提供精神食粮。

一些博物馆还通过多样化方式筹集资金，积极寻求转型复苏。例如，卢浮宫与电影公司合作摄制的影片《卢浮宫之夜：莱昂纳多·达·芬奇》在全球展映，还通过与车企、甜品店合作，开展慈善拍卖等方式增加收入。

国际博物馆理事会主席阿尔贝托·加兰迪尼指出，从开发线上付费浏览页面、推出应用程序或订阅服务，到制定在线资源免费增值策略，博物馆为适应时代发展变化不断开拓创收形式，实现可持续发展。

转型之路仍面临诸多挑战

疫情挑战促使数字博物馆建设进程加快，科技赋能将为博物馆传播知识创造更多可能性。不过，许多博物馆在加强数字化建设进程中仍面临技术鸿沟，线上内容质量也参差不齐，需对内容进行深入发掘与重新整合。

联合国教科文组织的报告指出，不同国家和地区的博物馆之间仍存在明显的数字鸿沟，特别是在博物馆网络仍然脆弱的非洲和小岛屿发展中国家，实现博物馆线上资源人人可享依然有一定难度。

不同规模的博物馆在数字化进程上也存在差距。与一些起步早、发展快、资金较为充足的大型博物馆相比，中小型博物馆还有很大提升空间。此外，线上展览的内容还需进一步丰富。在法国创新与文化俱乐部创始人皮埃尔—伊夫·洛雄看来，线上展览并不是简单地把展品信息搬到网上，而是要在视觉呈现、互动式体验等方面作出完整规划和独特设计，这需要大量资金和人才支持。

洛雄指出，目前数字博物馆建设还处在起步阶段，距离流畅的知识架构和展览逻辑还有一定距离。在疫情防控常态化背景下，未来线下博物馆游览形态将被重塑，博物馆工作人员也需进一步思考线上线下展览如何互相促进。

联合国教科文组织的报告敦促各国政府采取措施支持博物馆相关教育、培训和研究工作。报告强调，博物馆数字能力建设应兼顾全球各地区，特别是那些博物馆网络仍然脆弱的地方。同时，通过构建线上线下相融通的传播体系，输出更多精品数字内容，拉近博物馆与观众的距离。

“疫情加深了人们对数字文化建设重要性的认识，加快‘线上文化’发展对各类文化机构而言是挑战，也是新的机遇。”“法国文化”网站专栏作家伊夫·耶格莱认为，只有在保证内容和服务质量的基础上，对“现场文化”和“线上文化”进行优势互补、形式创新，才能吸引更多受众。

（本报巴黎4月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)