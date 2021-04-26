毛里求斯海岸风光。

本报记者 吕 强摄

厄瓜多尔加拉帕戈斯国家公园的工作人员正在对巨龟宝宝进行登记。

一艘货轮停靠在荷兰鹿特丹港口。

法国尼斯的海滩边，风景如画，游人如织。

影像中国

海洋孕育了生命、联通了世界、促进了发展，海洋经济发展前途无量。从海洋渔业、海洋交通运输业等传统产业，到海水利用业等新兴产业，世界各国不断探索如何更好开发海洋资源，促进海洋经济可持续发展，让海洋经济发展成果更好造福民众

厄瓜多尔

海洋旅游业反哺海岛生态环境保护

本报记者 朱东君

加拉帕戈斯群岛距厄瓜多尔本土约1000公里，曾给予达尔文创作《物种起源》的灵感，1978年被联合国教科文组织列入世界自然遗产名录，如今是厄瓜多尔最重要的旅游目的地之一。在这个“活的生物进化博物馆”，游客可以与企鹅共享日光浴，同海狮一起游泳，和巨型陆龟面对面，感受生物多样性魅力。

旅游业的蓬勃发展为加拉帕戈斯群岛不断注入生机。2019年，群岛到访游客超过27万。游客的增多带动了岛上酒店业的发展，酒店数量从2006年的65家增长至2017年的317家。游客大部分围绕以海洋为基础的游览和体验活动进行消费，因而岛上85%的经济活动直接或间接与旅游业相关，当地旅游业从业者人数也不断增加。

国际加拉帕戈斯旅游业者协会主席吉姆·卢茨认为，旅游业的发展带动了海岛整体发展，也反哺了海岛生态环境保护，“旅游业的收益有助于更好监测和保护国家公园及海洋保护区”。创建于1959年的加拉帕戈斯国家公园涵盖岛上97.5%的陆地，环绕岛屿的13.3万平方公里海洋也被设为保护区，禁止工业化捕鱼。2016年，群岛中的达尔文岛和沃尔夫岛附近又划定了3.8万平方公里的“禁渔区”，区域内禁止一切捕捞行为。这片区域是鲨鱼最密集的海域之一，当地有研究称，鲨鱼所具有的旅游价值远远超过其渔业价值，捕获一头鲨鱼对渔民来说价值约200美元，而鲨鱼一生所能创造的旅游价值可能超过500万美元。

为了促进海岛生态游的可持续发展，当地政府积极推动可再生能源和电动汽车的使用，限制岛上建筑和常住人口增加，禁止使用塑料制品，并对进岛游客数量、物品以及游客活动作出了严格规定。“这里的环境、社会和生物特性都十分特殊，这也要求我们必须制定特别的规则，从供应端出发考虑旅游业发展。”加拉帕戈斯国家公园前负责人瓦尔特·布斯托斯表示。

不仅是加拉帕戈斯群岛，厄瓜多尔沿海地区的海洋旅游产业近年来日益发展成熟。在不少旅游相关调查中，有着红树林、旖旎海滩和绝佳冲浪地的厄瓜多尔沿海区域都是游客首选目的地。马纳维省的洛佩斯港以观赏鲸鱼著名。每年6月至9月，南极座头鲸会被此地温暖的海水吸引，前来繁衍后代。在观鲸活动的带动下，洛佩斯港开发出浮潜、观鸟、垂钓、水上运动等多种旅游项目，每到观赏季，这里还会举办一系列文艺活动。据统计，洛佩斯港每年在观赏季可以吸引约4万名游客。

2017年，厄瓜多尔制定了《沿海和海洋空间管理规划2017—2030》，对包括旅游在内的海上运输、捕捞、水产养殖、港口、采掘、科研等多领域明确发展方向。政府希望通过各部门协作，保护沿海及海洋生态系统与文化遗产，合理发展海洋旅游产业，促进海洋资源的可持续开发利用。

荷兰

航运业研发经费占收入总值的4%

本报记者 张朋辉

荷兰发展海洋经济历史悠久，海洋渔业、航运、港口、造船、海上风力发电等行业在国际上负有盛名，海洋经济相关产业是该国国民经济的支柱产业。近年来，荷兰注重综合规划，努力推动海洋经济可持续发展。

航运业与港口业务是荷兰经济的亮丽“名片”。荷兰濒临北海，地处北大西洋航路和欧陆出海通道交汇处，拥有莱茵河、马斯河等欧洲多条重要河流出海口，素有“欧洲门户”之称。在北海沿岸，10多个大大小小的海港依次排开，其中鹿特丹港吞吐量超过4.6亿吨，长期以来都是欧洲第一大港，每年经这里驶往内河的船只达到13万艘。

目前，荷兰拥有航运企业超过2.1万家，直接创造价值超186亿欧元，周边产业产值超46亿欧元，带动就业26万余人。依托成熟的港口和发达的海运，荷兰造船业、旅游业、金融业等行业持续蓬勃发展。

注重创新是荷兰实现海洋经济长期发展的重要原因。据统计，荷兰航运相关行业的研发经费占收入总值的4%，远超荷兰全社会研发经费投入1.5%的水平。以造船业为例，虽然荷兰造船业总体规模不大，但是在半潜船等高端船舶制造领域，荷兰占据重要地位。

荷兰海事研究所是一家专注于海洋科学的研究机构。近年来，荷兰海事研究所将目光投向大型漂浮人工岛、海岸漂浮防护堤、漂浮太阳能电池板等前瞻性技术，开展了大量研究。未来技术成熟投入使用后，有望助力荷兰成为这些领域的有力竞争者。

作为著名的“低地之国”，荷兰地势低洼，易受海潮侵蚀。数百年来，该国通过围挡筑堤等方式填海造地总计约7000平方公里，约占其国土总面积的1/5。在抵御海水侵蚀的同时，填海造地也为荷兰经济发展提供了更多机遇。

须德海工程是荷兰规模最大的造陆工程。该工程自上世纪初开始规划、建设，目前仍在建设中。该工程通过修建拦海大坝隔开北海和须德海，并在大坝上修建双向四车道的公路。建成后，这里将成为东北欧交通要道。大坝内的区域一部分成为淡水湖，另一部分则建成可用于耕作的农业用地。数据显示，须德海填海造地总面积超过2600平方公里，聚集人口超过300万。

近年来，荷兰政府在进行规划时更加注意生态保护，减少填海造陆区域的农耕区面积，大力新建、扩建湿地等自然保护区。

随着海上风力发电等新兴产业不断兴起，北海海域日益“拥挤”，海洋生态环境面临巨大压力。为更好地保护海洋环境，合理开发利用海洋资源，2018年，荷兰多个政府部门联合制定了北海开发综合方案，合力推动海洋经济可持续发展，努力在海洋开发与保护中寻求平衡。

荷兰内政部空间政策主管罗伯特·戴克斯特里介绍说，北海未来发展必须对航道规划、风力发电、渔业捕捞和养殖等方面进行统筹考虑。通过科学设计，充分利用海洋空间，使航运、发电、养殖等活动各得其所。戴克斯特里强调，海洋开发必须对自然有包容性，并将海洋当作一个生态系统来看待，推动海洋生态可持续发展。

法国

推动海洋科技和生命科学高水平发展

本报记者 刘玲玲

在法国西北部大西洋沿岸的布雷斯特市，有一片占地107公顷的园区。园区建筑整齐又现代，不远处有序停靠着一艘艘船舶。这里是布雷斯特科技园区，作为法国国家级海洋高新技术园区、主要的海洋产业聚集区，这里拥有包括船舶制造、海洋生物科技、海洋能源利用及沿海区域管理等领域的众多企业及相关机构，引领着法国海洋经济创新和绿色发展的风向。

法国北靠北海、英吉利海峡，西临大西洋，南接地中海，海洋资源十分丰富，具有发展海洋经济的突出优势。为推进本国的海洋战略，法国在1967年成立了国家海洋开发中心，负责推动海洋领域研究相关工作。上世纪80年代，法国建立海洋部，统一管理海洋事务。此后，该国陆续出台多项海洋战略计划和政策，以更好地开发和利用海洋资源。

欧盟委员会发布的《2020欧盟蓝色经济报告》显示，2018年法国海洋经济产值达217亿欧元，相关就业37.5万人。其中，沿海旅游是海洋经济的支柱产业，产值占比52%，创造了该领域一半以上的就业岗位。此外，包括渔业、造船业、航运、港口、海上石油天然气开采等在内的传统海洋产业也是法国海洋经济的重要组成部分，发展势头强劲。

近年来，除传统海洋产业外，新兴海洋产业愈发受到重视。法国政府通过相关海洋政策大力支持科研创新，进一步发掘海洋经济潜力，促进海洋经济的可持续发展。布雷斯特科技园区正是借助这一政策实现迅速发展。自1988年建立以来，园区在法国各级政府的支持下，以科研机构及高新技术企业为依托，通过产学合作的方式实现“双向反哺”，一方面拉动其所在的布列塔尼大区经济增长；另一方面，作为全法乃至欧洲最知名的海洋科学中心之一，该园区也不断推动法国海洋科技和生命科学高水平发展。

距布雷斯特科技园区约200公里外，坐落着世界第二大潮汐电站朗斯电站。24台直径5.35米的涡轮机组利用潮水涨落形成的水位差进行发电，装机容量达240兆瓦。近年来，法国进一步加快能源转型的脚步，将目光投向风力、潮汐等潜力巨大的能源利用领域。其中，潮汐发电、风力发电、波浪能发电等能源利用方式均已投入实践或通过测试。

根据法国生态转型与团结部2019年公布的能源发展规划草案，到2028年底，法国可再生能源发电装机容量将较当前水平翻四番，新增装机主要来自风电和太阳能。法国《回声报》文章指出，去年法国推出了总值1000亿欧元的经济复苏计划，绿色转型是重点领域之一。随着相关项目和投资逐渐落地，法国海洋经济将迎来新一波“绿色发展浪潮”。“法国政府将继续推动法国西部海域及地中海部分海域的风电场开发，并以国家资源协助开发漂浮式离岸海上风电场。”法国总理府能源顾问艾蒂安·贝克指出。

毛里求斯

实现“鱼类从孵化到包装的可追溯”

本报记者 吕 强

在毛里求斯东海岸蔚蓝的海面上，125口直径20—25米的圆形网箱漂浮在海面，白色船只穿行其间给鱼苗们喂食。这座水产养殖场属于毛里求斯马埃堡海洋养殖公司，年产鱼类约3000吨，以出产优质红鼓鱼而闻名。马埃堡公司还拥有自己的鱼类孵化场及加工厂，产品包装标注有加工日期等信息，以实现“鱼类从孵化到包装的可追溯”。

毛里求斯拥有丰富的渔业资源，渔业和水产品加工成为该国最具潜力的产业之一。上世纪80年代，由于部分海域的过度开发，鱼类因过度捕捞而数量锐减，海洋生态环境出现恶化趋势。90年代起，毛里求斯政府开始采取限制措施，保护渔业资源，发展水产养殖业。毛里求斯总理贾格纳特在介绍相关计划时特别提道，“为了巩固和发展渔业产业，我们将进行种群评估，以更好地管理和保护海洋物种”。

作为一个海岛国家，海洋运输对于毛里求斯来说至关重要。毛里求斯位于印度洋南部地区的主要海上贸易路线上，是欧、亚、非和大洋洲之间的海、空交通枢纽。在苏伊士运河开通以前，凡绕道好望角至亚洲马六甲海峡的过往船只都要在这里停泊。即使在今天，首都路易港仍是非洲最繁忙的良港之一。毛里求斯港口管理局发布的数据显示，2019财年毛里求斯港口贸易运输量超过800万吨，对国家GDP贡献度超过2%。

因其运输经济性和安全可靠性，海洋运输成为毛里求斯开展对外贸易的主要运输方式，围绕港口开展的相关活动也成为该国发展海洋经济的重要内容。为促进港口发展，2002年起毛里求斯开始实施港口总体发展规划，采取有效措施维护和升级港口基础设施，从而使港口满足日益增长的大型集装箱船的停靠需求。在港口现代化及扩建方面，毛里求斯已投资超过60亿毛里求斯卢比（1元人民币约合6毛里求斯卢比）。根据最新修订的港口总体发展规划，毛里求斯计划追加投资超过7亿美元，用于发展邮轮客运码头及智能港口系统等。

“海洋代表着我们的历史、文化、环境和经济的遗产”——在毛里求斯经济发展局官网显著位置，写着这样一句话。该国拥有190万平方公里的海洋专属经济区，同时和塞舌尔共同管理39.6万平方公里的海域，“拥有如此庞大的专属经济区，海洋部门将成为经济发展的主要支柱”。毛里求斯因其迷人的海岛风光也吸引着来自世界各地的游客。据统计，包括旅游业、渔业、海鲜加工、海港活动等在内的海洋经济活动在GDP中所占比重约为30%。

为进一步挖掘海洋经济发展潜力、更好保护海洋生态环境，在1998年制订的《十年渔业发展计划》基础上，2005年毛里求斯又制订了《五年渔业发展计划》，并于2010年推出一份《全国行动计划》，以制止和消除非法捕捞，推动海洋经济可持续发展。从2014年起，毛里求斯将海洋经济纳入国家发展计划，并制定了详细的海洋经济发展路线图，计划在巩固传统产业的同时，大力发展水产养殖、航海服务、海洋生物技术以及油气勘探等新兴产业。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 16 版）

(责编：郝江震、白宇)