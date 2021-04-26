人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“我们的未来紧密相连”

——访金砖国家新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普

本报记者 暨佩娟
2021年04月26日05:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“中国成功举办了博鳌亚洲论坛2021年年会，这是今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议。年会提供了良好平台，有助于推动亚洲各国的多边务实合作。与会各国领导人围绕进一步推动全球化发展、让全球经济重回健康增长轨道等主题进行深入探讨。”金砖国家新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普近日在接受本报记者采访时表示。

　　新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，逆全球化思潮暗流涌动。“我们的未来紧密相连。只有坚定走经济全球化道路，世界才可能重新走向繁荣。”马斯多普表示，各国领导人需要在包括博鳌亚洲论坛在内的多边场合密切沟通，推进多边贸易体系。“区域全面经济伙伴关系协定的成功签署是一个巨大进展，将在未来10年内极大促进亚太地区的经济增长和贸易流动，为新一轮全球复苏注入正能量。”

　　马斯多普表示，中国是2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，今年一季度国内生产总值同比增长18.3%，中国经济表现出强大韧性和旺盛活力。

　　马斯多普认为，金融体系可以通过向可再生能源和电动车企业提供融资等方式，在支持绿色转型、应对气候变化等领域发挥积极作用。不久前，中国人民银行表示，正在研究通过优惠利率、绿色专项再贷款等支持工具，激励金融机构为碳减排提供资金支持，“各国希望与中国加强绿色金融方面的合作，为促进全球可持续发展贡献‘博鳌智慧’，共同实现碳达峰、碳中和目标”。

　　“后疫情时代，金砖国家新开发银行将继续为亚洲国家的基础设施建设提供融资，刺激各国就业、投资的增长。同时推动亚洲区域经济一体化，使亚洲继续发挥世界经济增长引擎作用，为全球经济复苏作出更大贡献。”马斯多普说。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月26日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部