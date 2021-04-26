本报记者 暨佩娟

“中国成功举办了博鳌亚洲论坛2021年年会，这是今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议。年会提供了良好平台，有助于推动亚洲各国的多边务实合作。与会各国领导人围绕进一步推动全球化发展、让全球经济重回健康增长轨道等主题进行深入探讨。”金砖国家新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普近日在接受本报记者采访时表示。

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，逆全球化思潮暗流涌动。“我们的未来紧密相连。只有坚定走经济全球化道路，世界才可能重新走向繁荣。”马斯多普表示，各国领导人需要在包括博鳌亚洲论坛在内的多边场合密切沟通，推进多边贸易体系。“区域全面经济伙伴关系协定的成功签署是一个巨大进展，将在未来10年内极大促进亚太地区的经济增长和贸易流动，为新一轮全球复苏注入正能量。”

马斯多普表示，中国是2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，今年一季度国内生产总值同比增长18.3%，中国经济表现出强大韧性和旺盛活力。

马斯多普认为，金融体系可以通过向可再生能源和电动车企业提供融资等方式，在支持绿色转型、应对气候变化等领域发挥积极作用。不久前，中国人民银行表示，正在研究通过优惠利率、绿色专项再贷款等支持工具，激励金融机构为碳减排提供资金支持，“各国希望与中国加强绿色金融方面的合作，为促进全球可持续发展贡献‘博鳌智慧’，共同实现碳达峰、碳中和目标”。

“后疫情时代，金砖国家新开发银行将继续为亚洲国家的基础设施建设提供融资，刺激各国就业、投资的增长。同时推动亚洲区域经济一体化，使亚洲继续发挥世界经济增长引擎作用，为全球经济复苏作出更大贡献。”马斯多普说。

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)