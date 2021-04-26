宋沙瓦

新冠肺炎疫情发生以来，我一直关注中国的疫情防控举措和成效。中国采取严格措施遏制疫情蔓延，体现出对本国人民生命安全的负责。中国与世界卫生组织及时沟通、密切合作，积极响应许多国家的援助请求，派出几十支医疗专家组，对外援助大量医疗防护物资，展现了大国担当。中国抗疫经验为世界提供了有益借鉴，老挝也从中获益。

中国率先控制住疫情，恢复经济社会发展，这是因为以习近平同志为核心的中共中央始终坚持以人民为中心，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位。中国在疫情防控中充分发挥制度优势，向世界展示了中国党和政府的领导力和执行力。

通过抗疫斗争，老挝更加深刻地体会到中国共产党坚持人民至上的执政理念，更加深刻地认识到社会主义制度的优越性，更加坚定了走社会主义道路的决心和信心。

今年是中国共产党成立100周年。中国共产党一心一意为人民谋幸福，中国人民拥护中国共产党的领导，相信中国共产党一定能够带领中国人民实现“两个一百年”奋斗目标。

老挝和中国是山水相连的友好邻邦，自古以来有着深厚的传统友谊。自2019年签署构建老中命运共同体行动计划以来，老中双方秉持好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的“四好”精神，共同推动老中关系迈上了新的台阶。

全球疫情持续蔓延对世界经济造成严重冲击，老挝经济社会发展也面临诸多困难。老中命运共同体建设克服疫情影响深入推进。两国务实合作不断深化，中国对老挝投资逆势上扬，万象—万荣高速公路通车，中老铁路建设进展良好。老中合作给老挝人民带来实实在在的好处，极大促进了老挝经济社会发展。

作为世界第二大经济体，中国为推动世界和平发展发挥了积极作用，这离不开中国共产党的辛勤付出。世界人民渴望和平、安居乐业，各国需要合作、和平共处。习近平主席倡导构建人类命运共同体，契合世界各国人民的共同期望。

老挝计划在2021年至2025年间实现经济年增长4%的目标。希望乘着共建“一带一路”和构建澜湄国家命运共同体的机遇，学习借鉴先进经验，结合本国实际，以新的发展理念推动老挝发展。相信在两党两国最高领导人的关心和引领下，在两国人民的共同努力下，老中命运共同体建设必将稳步推进，结出累累硕果，不断造福两国人民。

（作者为老挝人民革命党中央委员会顾问、政府前副总理）

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)