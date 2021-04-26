本报记者 颜 欢 方莹馨 马 菲 李滢嫣

“十四五”规划纲要强调要完善国家创新体系，加快建设科技强国。多家外国媒体在报道中指出，近年来中国重大科技创新成果不断涌现，科技实力不断提升。中国坚持将创新放在现代化建设全局中的核心地位，展示出中国实现科技自立自强的决心和光明前景。

“中国工业技术持续向前大步迈进”

比利时荷兰语新闻网站“中国广场”报道，中国重视提高制造业水平，反映出政府通过发展高科技实现产业转型的决心，“这将有助于节省成本，保障产业链供应链建设，提高技术自主性和竞争力”。

美国福布斯网站报道，中国致力于推动制造业数字化、网络化、智能化发展。“中国制造业自动化水平不断提升，在生产线上作业的工人专业水准不断提升，收入也水涨船高。”

韩国《韩民族日报》报道称，中国坚持扩大开放、改善营商环境，为在华投资的外企提供了全方位支持。“中国顺应第四次工业革命发展趋势，推动制造业高质量发展，激活经济发展新动能，加快建设制造强国。”

美国《商业内幕》网站援引瑞士银行的报告指出，中国企业生产出全球72%的太阳能组件、69%的锂电池和45%的风力涡轮机；中国电动汽车在续航里程、动力传动系统效率及智能化等方面的竞争力也在不断增强。专家表示，这是产业政策、高效供应链、尖端技术等共同促进的结果。“中国工业技术持续向前大步迈进，工业质量大幅提高。”报道说，中国为电动汽车发展创造良好环境，民众态度也非常支持，有利于相关产业健康发展。

欧洲工具和模具制造网ETMM发表文章表示，“中国智造”正快速发展，高科技设备和零件都在快速国产化。“中国将从世界工厂发展成智能制造强国。一些相关学科和研究的发展尤其迅速，中国制造业的升级还将继续。”

“不断提升自主创新和原始创新能力”

世界知识产权组织3月发布的报告显示，中国再次成为《专利合作条约》框架下国际专利申请量最多的国家，申请数同比增长16.1%。中国企业连续4年成为《专利合作条约》框架下国际专利最大申请者。欧洲专利局日前发布的数据显示，2020年收到来自中国13432项专利申请，同比增长9.9%，中国在欧洲专利局的专利申请数量创历史新高。

《日本经济新闻》报道称，近年来，中国国际专利申请量迅速增长，在无人机、人工智能等领域创新成果显著。中国将大幅增加对5G网络和数据中心等新型基础设施领域的投资。

美国《哈佛商业评论》刊文表示，很多指标说明，从技术发展和市场应用角度看，中国正处于人工智能发展前沿。“中国集中力量突破‘卡脖子’关键技术，不断提升自主创新和原始创新能力。”

新加坡《海峡时报》网站报道说，从提高网络直播所需的数据上传速度技术，到其特有的设备间共享文件方法，中国华为公司近年来申请的专利数量创下纪录。去年，华为以5464件专利连续第四年成为申请世界知识产权组织国际专利最多的公司。华为的最新举措证明了中国公司创新能力在提高。报道引用科睿唯安公司的报告指出，中国申请的专利越来越依据其商业转化能力进行评估。中国“十四五”规划纲要确定了“每万人口高价值发明专利拥有量”的指标，折射出未来科技创新的导向。

“已成为全球先进制造业的领军者之一”

中国不断深化国际科技交流合作，在实现自身发展的同时更多惠及其他国家和民众。

南非《商业内幕》报道说，传统的植保喷洒方式不够精确，喷洒不均匀还会影响作物品质。中国科技企业研发制造的植保无人机解决了相关问题——不仅可以减少燃料消耗，同时又能将杀虫剂等精准喷洒到需要的地方。“中国制造的无人机比传统喷灌飞机好用，给小农户带来福利。”

南非独立传媒发表评论说，华为等中国企业为非洲培养了大量信息和通信技术人才，为非洲网络基础设施发展作出了巨大贡献。“通过与南非本地电信运营商合作，华为已为非洲培训了8万多名信息和通信技术工程师。”

比利时“中国广场”网站的另一篇报道指出，在中国，5G网络正在改变工业生产，使钢铁、汽车、电力等行业的生产模式发生显著变化，让制造业的产品更精准地匹配消费者需求。中国企业正在朝更加智能化、数字化的方向发展，中国的工业互联网发展势头强劲，在工业制造、医疗、能源、智慧港口和其他领域已经得到广泛应用，走在了全球智能制造业前列。

韩国《中央日报》报道，中国企业对研发的投入不断加大，中国政府也通过政策和资金给予支持，多个领域的研究处于世界领先地位。

南非《星报》发文表示，在信息爆炸式增长的时代，中国将数据更好地转化成生产资料，成为促进高质量发展的突破口之一。中国通过数字赋能实体经济，实现各行各业的智能化变革，有力推动了“中国制造”加速迈向“中国智造”，实现了在国际市场上的强大竞争力。“‘中国智造’的快速发展令人钦佩，高新技术产品为非洲人民的生活带来了更多便捷。中国已成为全球先进制造业的领军者之一。”

（本报北京、布鲁塞尔、首尔、约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)