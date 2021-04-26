本报记者 白 阳

“中国经济发展的巨大成就具有划时代意义。”英国共产党总书记罗伯特·格里菲斯日前在接受采访时表示，中国在短短几十年时间里，不断发展成为一个现代化的、技术先进的、社会和谐稳定的国家，应归功于中国共产党的领导，“这是一个来自人民、由人民创建、始终贴近人民的政党”。

格里菲斯指出，对于中国和中国人民来说，过去100年堪称翻天覆地、意义重大。中国共产党之所以能成功带领中国取得辉煌成就，核心秘诀是始终保持和人民的紧密联系，得到了人民的高度信任和广泛支持。“正是有了人民的信任与支持，中国共产党才可能动员十几亿中国人，同心协力取得遏制新冠肺炎疫情、消除绝对贫困等重大胜利。”

现年69岁的格里菲斯出生在英国威尔士，上个世纪70年代就加入威尔士社会主义政党，成为英国社会主义运动领袖。出任英共总书记以来，他多次应邀访华。从北京到深圳，从乌鲁木齐到宁波，格里菲斯对许多经历记忆犹新：“我乘坐高铁，观察了四通八达的铁路建设；参观了为城市供电的巨大风电场；在许多整洁美丽的城镇和村庄，我看到辛勤工作的人们脸上满满的自豪感。”

格里菲斯认为：“中国共产党深知人民需求，同时目光长远且具有规划意识，并通过有效的执行力进行落实。”他说，中国强调把创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念贯穿到经济社会发展的全过程和各领域，这样的发展富有远见，“相信中国共产党有能力实现新时代的奋斗目标”。

在中国新疆访问的时候，格里菲斯看到当地经济社会发展的巨大变化，会见了很多少数民族干部，听到很多维吾尔族群众互相用维吾尔语交流。面对一些英国媒体所谓“维吾尔语在新疆被禁”“高级官员都是汉族人”的谎言，格里菲斯十分气愤，表示：“这完全是无稽之谈。希望有更多外国人亲自去中国新疆走走看看，体验社会民情，这样就能一眼看穿西方媒体的诸多荒谬指责。”

“世界上有一些人不希望看到中国作为一个社会主义国家取得成功，不希望看到和平的力量。世界各国的共产党应该团结起来，共同努力，宣介中国共产党的积极正面形象，反驳各种不实攻击。”在格里菲斯看来，中国共产党是“世界各国人民中理性声音的代表和希望的源泉”，希望中国在创建更美好、更公平、更和平的社会方面继续发挥引领作用。

2017年，格里菲斯在北京出席了由中共中央对外联络部主办的中国共产党与世界政党高层对话会。“世界近300个政党和政治组织齐聚一堂，本身就是一项重大成果。”格里菲斯指出，会议通过的《北京倡议》擘画了世界和平、经济和社会可持续发展的蓝图，体现了中国为实现这一目标可以发挥的作用。

让格里菲斯感到意外的是，在对话会高级别会议及分组讨论会上，很多政治立场和意识形态迥异的政党就多个议题进行了有益的讨论。例如，英国共产党代表和保守党代表就在会上多次交换意见。“这种交流在英国国内都非常罕见！各方在互相了解而不是误解的基础上，阐明共识和分歧。”格里菲斯非常赞赏这种交流，指出不同国家的政党之间开展交往交流对促进相互理解和合作至关重要。

“中国共产党富有乐于倾听和学习的开放态度。我们可以向中方学习很多东西，包括开放的态度、制定长期发展目标并落实的能力，以及关注地区平衡发展等等。”格里菲斯说：“与中国共产党的交流非常有价值。中共为许多政党访华提供了便利，英共也很高兴接待了多个中共代表团访问英共总部和马克思纪念图书馆。这些交流极大地增进了各方对中国发展道路和中国共产党政策的了解，也让我们能够在英国更好地介绍一个真实的中国。”

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 03 版）

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