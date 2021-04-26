放眼世界，可持续发展是各方的最大利益契合点和最佳合作切入点，共建绿色“一带一路”的丰硕成果就是明证

新冠肺炎疫情严重冲击世界经济，各国迫切期盼迎来“绿色复苏”，步入可持续发展轨道。“人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球”，习近平主席阐释的主张，已经成为国际共识。全球生态文明建设，需要知行合一的行动派。中国在行动，参加共建“一带一路”的国家在行动。

共建绿色“一带一路”，是中国着眼长远提出的重要倡议。2016年6月，习近平主席提出携手打造“绿色丝绸之路”的倡议。2019年4月26日，习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上强调，“把绿色作为底色，推动绿色基础设施建设、绿色投资、绿色金融，保护好我们赖以生存的共同家园”。近日，在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上，在领导人气候峰会上，习近平主席进一步倡导携手推动绿色发展——“建设更紧密的绿色发展伙伴关系”“让绿色切实成为共建‘一带一路’的底色”“将生态文明领域合作作为共建‘一带一路’重点内容”……中国推动共建绿色“一带一路”的真诚努力，得到国际社会高度评价。

倡导共建绿色“一带一路”，映射出致力于共建清洁美丽世界的天下情怀。中华文明历来崇尚天人合一、道法自然，追求人与自然和谐共生。中国将生态文明理念和生态文明建设写入宪法，坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路。中国主动践行大国责任，深度参与全球生态环境治理，成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。

放眼世界，可持续发展是各方的最大利益契合点和最佳合作切入点，共建绿色“一带一路”的丰硕成果就是明证。中方发起了系列绿色行动倡议，采取绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等一系列举措，各国人民积极响应。柬埔寨额勒赛水电站把河水奔腾的能量转化为源源不断的绿色动力，哈萨克斯坦扎纳塔斯风电项目预计每年可发电3.5亿千瓦时、节约标煤10.95万吨，埃塞俄比亚索马里州光伏电站让2000多户家庭、近6000人用上了“清洁电”……携手行进在共建“一带一路”的征程上，各国大力推进经济社会发展绿色转型、积极开辟可持续发展前景，各国人民的获得感、幸福感和安全感与日俱增。

共建绿色“一带一路”征程上的雄心和行动，正在不断汇聚为建设全球生态文明的重要力量。“一带一路”绿色发展国际联盟覆盖40多个国家的150余家中外方伙伴，“一带一路”生态环保大数据服务平台纳入100多个国家的生物多样性相关数据，120多个国家的环境官员、研究学者和技术人员2000余人次参加了绿色丝路使者计划……这些平台机制获得国际社会越来越多的支持，通过丰富的信息共享、扎实的互动交流，力促绿色发展合作，进一步彰显“一带一路”合作的强大生命力、创造力和感召力。

建设更紧密的绿色发展伙伴关系，这是高质量共建“一带一路”的应有之义，也是共同构建人与自然生命共同体的应有之义。各方携起手来，共谋人与自然和谐共生之道，践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，定能为推动疫情后世界经济“绿色复苏”、助力全球生态文明建设作出重要贡献。

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)