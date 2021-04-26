新华社喀布尔4月25日电（记者史先涛）中国政府对阿富汗紧急粮食援助项目交接仪式25日在阿政府媒体信息中心举行。中国驻阿大使王愚和阿灾害管理国务部长贾拉尼共同主持仪式，并签署项目交接证书。

王愚在仪式上表示，中阿是好邻居、好朋友、好伙伴，两国一直睦邻友好，守望相助。近年来，中方向阿方提供超过1.3万吨粮食援助，惠及阿数百万民众。在抗击新冠疫情中，中方已提供数批医疗物资援助，还将捐赠一批疫苗。中方愿推动中企积极参与阿经济重建，让中阿合作共建“一带一路”的成果更多惠及两国民众。当前，阿和平和解进程正处于关键关口。中方始终支持“阿人主导、阿人所有”原则，将同国际社会共同支持帮助阿富汗迎来更加美好的未来。

贾拉尼代表阿政府和人民感谢中国政府和人民多次“雪中送炭”提供紧急援助，认为这是阿中传统友谊的又一见证。他表示，患难见真情，阿方对中方的无私援助和兄弟情谊铭感于心。阿方将把中方援助的粮食尽快分发至需要救助的灾民，希望两国未来继续在人道主义领域深化合作。

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