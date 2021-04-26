新华社莫斯科4月25日电（记者鲁金博）俄罗斯总统助理乌沙科夫25日表示，俄总统普京与美国总统拜登可能于6月举行会晤。

乌沙科夫在接受俄罗斯媒体采访时说，美国方面发出希望两国领导人会晤的信号，但是否会晤的最后决定取决于多方因素，相关工作还没有展开。普京与拜登的会晤可能在6月举行，甚至有“特定日期”。但他没有透露具体日期。

普京与拜登曾于13日通电话，拜登在通话中提议未来数月与普京在第三国举行峰会讨论双边关系。拜登15日表示，他已提议与普京今年夏天在欧洲举行峰会。

此外，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃25日在接受俄媒体采访时表示，俄正在制定不友好国家名单，已确定将美国列入该名单。她说，俄罗斯制定不友好国家名单的原因之一是美国的一系列不友好行为，美国自然会在这一名单中。

据俄总统网站消息，普京23日签署了针对外国不友好行为的法令，俄政府将根据该法令制定不友好国家名单。该法令规定，如果外国对俄罗斯国家、公民或法人有不友好行为，俄罗斯将在必要时限制这些国家的外交使团和领事机构、国家机构代表处与俄个人签订劳务合同、雇佣协议等。扎哈罗娃25日表示，普京签署的这一法令是对其他国家针对俄罗斯采取的不友好和敌意行为的回应措施。

美俄关系近年来持续紧张。拜登政府上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。美国政府15日以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等“恶意活动”为由，对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。俄罗斯外交部21日宣布驱逐10名美国驻俄外交人员作为回应。

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