新华社深圳4月25日电（记者赵瑞希）25日，为期两天的第十九届中国国际人才交流大会在深圳闭幕。记者从大会组委会了解到，据不完全统计，两天入场参观洽谈人数3.5万人次，各省市与专业组织、培训机构、留学人员现场达成合作意向695项。

本届大会由科技部和深圳市人民政府主办，采用线下线上并重的会展模式，线下展出面积6.3万平方米，共设855个展位，展示各地在国际科技创新合作和人才交流领域的政策与环境。

本届大会吸引了互联网、计算机、智能制造、电子信息、航天航空、新能源、生物医疗、科技金融、建筑房地产等60多个领域的651家企业前来“招兵买马”，现场面向海内外高端人才提供约1.5万个职位，参展企业现场接收简历近万份，初步达成就业意向人数1000多人。

本届大会还推动参展方开展“张揭榜”活动，通过“线下+线上”集中发布项目、人才供需信息，搭建交流互动平台等方式，为供需双方开展务实交流与合作提供线索。现场各参展单位张榜项目金额近10亿元。通过大会新设的项目对接平台——海外人才交流洽谈系统，达成合作项目390个。

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