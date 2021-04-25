新华社新德里4月25日电（记者胡晓明）印度政府25日预测，该国这一波新冠疫情可能于5月中旬达到峰值。继马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦和首都新德里之后，北方邦将成为下一个疫情热点地区。

印度总理莫迪当天召集疫情严重各邦的首席部长商讨疫情对策。会上，印度国家转型委员会负责卫生的成员维诺德·保罗对疫情预测作了演示。

保罗说，到本月底，北方邦、马哈拉施特拉邦和新德里地区将成为病例新增最快的地区。到5月中旬疫情达到峰值时，印度每天新增确诊病例将高达50万例。

保罗警告说：“人口稠密的邦将面临特殊风险，各邦卫生基础设施将不足以应对严重疫情。”政府预计，新德里每天将缺口16061张带氧气的病床、约2877张重症监护病床和1450台呼吸机。北方邦每天将缺口约16752张带氧气的病床、约3061张重症监护病床和1538台呼吸机。

保罗还详细介绍了政府为增加医用氧气和药物供应所做的努力，目前每天的氧气供应量增加了3300吨，并将把氧气罐车从目前的1172辆增加到2000多辆。

印度单日新增新冠确诊病例数近期连创新高。印度卫生部25日公布的数据显示，该国较前一日新增新冠确诊病例349691例，已连续4天单日新增病例超过30万例，累计确诊16960172例；新增死亡2767例，累计死亡192311例。

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