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印尼军方确认失事潜艇上53名官兵已遇难

2021年04月25日22:32 | 来源：新华社
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4月25日，搜救人员在印度尼西亚东爪哇省外南梦参与搜寻失联潜艇的工作。新华社发（库尔尼亚万摄）

新华社雅加达4月25日电（记者余谦梁 郑世波）印度尼西亚军方25日宣布，搜救人员已发现21日失联的潜艇，艇上53人已全部遇难。

印度尼西亚国民军司令哈迪·贾詹托当天下午在巴厘岛举行的新闻发布会上说，搜救人员拍摄了多张潜艇部件的图片，包括船舵、锚等。根据可信的证据，印尼军方认为这艘潜艇已沉没，艇上所有人员已经遇难。

4月25日，搜救人员在印度尼西亚东爪哇省外南梦准备参与搜寻失联潜艇的工作。新华社发（库尔尼亚万摄）

印尼海军参谋长尤多·马戈诺在同一个新闻发布会上说，在巴厘岛北部海域深800多米的海底已发现失事潜艇残骸，位置在潜艇最后一次下潜地点以南约1500米处。潜艇已分解成至少3部分，搜救人员25日发现了更多潜艇内物件，包括救生衣等。他说，印尼军方下一步计划将潜艇主体残骸打捞出水。

至少25艘印尼舰船参与到失联潜艇的搜救中。新加坡、马来西亚等国也派出船只和飞机加入搜救行动。

　　

4月25日，搜救人员在印度尼西亚东爪哇省外南梦准备参与搜寻失联潜艇的工作。新华社发（库尔尼亚万摄）

这艘失踪的潜艇是印尼正在服役的5艘潜艇之一，于1979年建造。该潜艇于本月21日在巴厘岛附近海域失联，事发时正在执行训练任务。潜艇失事原因目前尚不清楚。印尼军方此前表示，潜艇电器设备可能损坏，导致潜艇无法浮出水面。

(责编：郝江震、白宇)

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