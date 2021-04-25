新华社新德里4月25日电（记者胡晓明）印度首都新德里首席部长凯杰里瓦尔25日宣布，新德里目前正在实施的“封城”措施将延长一周，至5月3日凌晨5时。

凯杰里瓦尔在视频记者会上表示，新冠病毒在新德里持续肆虐，因此有必要延长封锁，继续与疫情做斗争。他说，过去一周，新德里的新冠病毒检测阳性率高达36%至37%，不过25日已下降至29%。

凯杰里瓦尔说，医用氧气短缺仍然是困扰首都医院的一个问题，政府正在努力协调解决。他说，新德里市政府已经启动一个氧气制造商、供应商和医院都可共享的网络平台，以更好地评估氧气供需情况。

由于疫情不断恶化, 印度多地医疗资源告急，并收紧疫情防控措施。此前凯杰里瓦尔19日宣布，自当天22时起至26日5时新德里全城实施封锁，但居民基本生活服务不受影响。

印度单日新增新冠确诊病例数近期连创新高。印度卫生部25日公布的数据显示，该国较前一日新增新冠确诊病例349691例，已连续4天单日新增病例超过30万例，累计确诊16960172例；新增死亡2767例，累计死亡192311例。新德里是印度疫情最严重的地区之一。

(责编：郝江震、白宇)