人民网杭州4月25日电 第二届长三角中东学论坛24日在杭州举行。论坛举行浙江外国语学院环地中海研究院（教育部备案中心）成立仪式，中东问题专题报告会和专题研讨等。

浙江外国语学院党委书记宣勇、中国中东学会会长杨光先后在论坛开幕式上发表致词。中国政府中东问题特使翟隽为浙江外国语学院环地中海研究院授牌，并在专题报告会上发表主旨演讲。

浙江省社会科学联合会副主席陈先春、浙江省教育厅副总督学舒培冬、中国人民外交学会副会长欧渤芊大使、长三角中东学术共同体代表李伟建也先后在开幕式上发表致词。

杨光指出，近年来国别地区研究形成高潮。浙江外国语学院正成为中国中东地区国别研究的一个新增长点。长三角中东学论坛也是近年成立的重要新交流平台。

图为翟隽（图中左三）向浙江外国语学院环地中海研究院院长马晓霖（图中右三）授牌。图片由浙江外国语学院环地中海研究院提供

翟隽在作主旨演讲时阐释了新时期中国的中东政策和处理热点、难点、焦点问题的原则立场，特别是国务委员兼外交部长王毅近期出访中东提出的实现中东安全与稳定的“五点倡议”。

中国人民外交学会副会长欧渤芊大使在致词时介绍了中国人民外交学会作为新中国第一个专门从事人民外交的机构，对外开展“二轨外交”的相关情况，特别是该机构与中东国家和地区的交流情况和成果等。

论坛由浙江外国语学院、中国中东学会主办，浙江外国语学院东方语言学院、浙江外国语学院国别和区域研究中心、浙江外国语学院环地中海研究院、中国中东学会秘书处承办。出席论坛的还有外交部前中东问题特使吴思科、宫小生，中国驻卡塔尔原大使高有祯，以及来自全国各地的专家学者等共计200人。（王南）

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